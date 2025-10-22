विज्ञापन

जावेद अख्तर की आलोचना के बाद अब लकी अली ने मांगी माफी, बोले- ये मेरी ओर से गलत था

सिंगर लकी अली ने मशहूर गीतकार और फिल्म निर्माता जावेद अख्तर को 'बेहद खराब इंसान' कहने के बाद अपनी बात स्पष्ट की और 'गलत संदेश' करार दिया.

नई दिल्ली:

सिंगर लकी अली ने मशहूर गीतकार और फिल्म निर्माता जावेद अख्तर को 'बेहद खराब इंसान' कहने के बाद अपनी बात स्पष्ट की और 'गलत संदेश' करार दिया। 20 अक्टूबर को लकी अली का एक कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर के एक कथित बयान पर तंज कसा था। दरअसल जावेद अख्तर ने फिल्म शोले पर बात करते हुए हिंदू समुदाय को कहा कि "मुसलमानों जैसे मत बनो." इसके बाद एक सोशल मीडिया यूजर ने जावेद अख्तर के बयान की आलोचना की थी. यूजर की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लकी अली ने भी उनकी आलोचना की.

सिंगर ने अपने कमेंट में लिखा, "जावेद अख्तर जैसे मत बनो, कभी ओरिजनल नहीं और बहुत खराब इंसान हैं..." लेकिन अब इस मामले पर लकी अली के सुर बदल गए हैं और उन्होंने अपने कमेंट के लिए माफी मांगी की. सिंगर ने अपने अब आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, "मेरा मतलब था कि खराब घमंडी मत बनो है। यह मेरी ओर से गलत संदेश था। मैं माफी मांगता हूं अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई।" सोशल मीडिया पर लकी अली का यह पोस्ट वायरल हो रहा है. 

आपको बता दें कि जावेद अख्तर एक आयोजन में 1975 की फिल्म 'शोले' के मशहूर सीन "यूं की ये कौन बोला" का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था, "शोले में एक सीन था जिसमें धर्मेंद्र शिव जी की मूर्ति के पीछे छिपकर बोलते हैं और हेमा मालिनी को लगता है कि शिव जी बोल रहे हैं. क्या आज ऐसा सीन बनाया जा सकता है? नहीं, मैं आज ऐसा सीन नहीं लिखूंगा. क्या 1975 में हिंदू नहीं थे? क्या तब धार्मिक लोग नहीं थे? थे."

उन्होंने आगे कहा था, "मैंने पुणे में राजू हिरानी के साथ एक बड़े दर्शक समूह के सामने कहा था, 'मुसलमानों जैसे मत बनो. उन्हें अपने जैसा बनाओ. तुम मुसलमानों जैसे बन रहे हो.' यह एक त्रासदी है." जिसके बाद उनका और लकी अली का विवाद शुरू हुआ था.
 

