39 की उम्र में मां बनने के लिए एक्साइटेड हैं आम्रपाली दुबे, बोलीं- ' अब मैं बच्चा चाहती हूं, चाहे करियर में बदलाव ही करना पड़े'

भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने मां बनने की अपनी गहरी इच्छा के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने माना कि जीवन के इस पड़ाव पर मां बनना एक ऐसी चीज है, जिसे वह बाकी सब चीजों से ज्यादा अहमियत देती हैं. 'बिग बॉस 20' में अपनी साथी कंटेस्टेंट लव गिल के साथ बातचीत के दौरान अभिनेत्री ने बताया कि कैसे लोगों की देखभाल करने और उनका ख्याल रखने की प्रवृत्ति उनके व्यक्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा बन गई है. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि उनकी उम्र का भी इसमें बड़ा हाथ है. लव से बात करते हुए आम्रपाली ने कहा, "पता है मुझे क्या लगता है? लोगों को लगता है कि मैं यह सब गेम के लिए कर रही हूं, जैसे दूसरों का ख्याल रखना वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है. इससे मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी. इस समय मैं सच में सिर्फ मां बनने के बारे में सोच रही हूं और कुछ नहीं." उन्होंने आगे बताया कि अपने आस-पास के लोगों के प्रति उनका देखभाल करने वाला स्वभाव कोई दिखावा नहीं है. चाहे वह छोटे कंटेस्टेंट्स, स्काउटओपी (ScoutOP) या लव का ख्याल रखना हो, उन्हें धीरे-धीरे एहसास हुआ है कि दूसरों की देखभाल करना उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है.

यह भी पढ़ें- यह एक्ट्रेस अपने पिता से करती है बेहद नफरत, नहीं लगाती सरनेम, तीन बार हु्आ प्यार, 54 की उम्र में सिंगल, बुआ-भाई-बहन हैं मशहूर एक्टर

इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि ऐसा इसलिए भी हो सकता है, क्योंकि वह अब ऐसी उम्र में हैं जहां वह एक बच्चे की परवरिश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने आगे कहा, "मैं लोगों की परवाह करने का नाटक नहीं कर रही हूं. चाहे मैं यंग (Young) या स्काउट (Scout) का ख्याल रखूं, या कभी-कभी आपका भी, यह मेरा असली स्वभाव बन गया है. और मुझे लगता है कि ऐसा मेरी उम्र की वजह से है. मैं अब बच्चे की परवरिश करने की सही उम्र में हूं." 'बिग बॉस 20' के घर में अन्य कंटेस्टेंट्स के साथ अपने रिश्तों के बीच आम्रपाली की लव के साथ यह बातचीत सामने आई है. इस शो में लव, स्काउट ओपी और यंग डीएसए (Yung DSA) वाले ग्रुप के बीच, अभिनेत्री को अक्सर एक देखभाल करने वाली, लगभग मां जैसी भूमिका निभाते हुए देखा गया है. सलाह देने और अपनी राय शेयक करने से लेकर, जब भी उनके दोस्त किसी मुश्किल स्थिति में फंसते हैं, तब उनकी मदद करने तक—उन्हें अक्सर अपने दोस्तों को यह समझाने की कोशिश करते हुए देखा जाता है कि उनके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत. घर के अंदर छोटे कंटेस्टेंट्स को गाइड करने और उनका ख्याल रखने की अपनी आदत की वजह से उन्हें 'अम्मा' कहा जाने लगा है. गुल्लू और घर के बाकी सदस्य अक्सर उन्हें इस ग्रुप की 'मां' कहकर बुलाते हैं.

यह भी पढ़ें- सलमान खान ने शाहरुख खान को जन्मदिन पर दी बधाई, किंग खान का खुलासा, शर्टलेस बॉडी के लिए दबंग से ली थी सलाह

यह पहली बार नहीं है, जब आम्रपाली ने मां बनने की अपनी इच्छा के बारे में खुलकर बात की हो. भोजपुरी सेलिब्रिटी रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में शामिल होने के दौरान, उन्होंने एक बेटी को गोद लेने की अपनी इच्छा के बारे में खुलकर बात की थी. भले ही इसके लिए उन्हें शादी से पहले ही मां बनने का फैसला क्यों न लेना पड़े. उन्होंने बताया कि यह इच्छा उनके मन में बचपन से ही थी, न कि कोई ऐसा फैसला जो उन्होंने रातों-रात ले लिया हो. बच्चों के प्रति अपने स्वाभाविक लगाव के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जब भी वे बच्चों को देखती हैं, तो उनका मन करता है कि उन्हें गोद में उठा लें, खूब प्यार करें और उनकी देखभाल करें.उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि वे एक बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकती हैं. बातचीत के दौरान, आम्रपाली ने साफ कर दिया कि मां बनना उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, भले ही इसके लिए उन्हें अपने सफल एक्टिंग करियर में बदलाव ही क्यों न करना पड़े.

