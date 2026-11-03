सलमान खान ने शाहरुख खान को जन्मदिन पर दी बधाई, किंग खान का खुलासा, शर्टलेस बॉडी के लिए दबंग से ली थी सलाह

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान के बीच की शानदार दोस्ती (ब्रोमांस) ने 90 के दशक की यादें ताजा कर दीं. सोमवार को शाहरुख खान ने अपना 61वां जन्मदिन मनाया. इस मौके पर सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शाहरुख के लिए एक खास संदेश शेयर किया. शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 'किंग' का पहला गाना शेयर करते हुए सलमान ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे शाहरुख, हमेशा जवान रहो 'द किंग', यही मेरी दुआ है.

शाहरुख खान ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सलमान का यह संदेश शेयर करते हुए जवाब दिया, "आपने कहा था कि बिना शर्ट के अच्छी बॉडी लगती है, बस इसीलिए मैंने इतनी मेहनत की. लव यू भाई, हमेशा!" इस बीच, अपने 61वें जन्मदिन पर शाहरुख खान ने मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित अपने बंगले 'मन्नत' के बाहर अपने फैंस का अभिवादन किया. सफेद टी-शर्ट और जींस पहने शाहरुख हर साल अपने जन्मदिन पर घर के बाहर आकर फैंस से मिलते हैं और अपना सिग्नेचर पोज (दोनों हाथ फैलाकर) देते हैं, जिससे वे अपने फैंस का प्यार स्वीकार करते हैं. हालांकि, इस साल एक बड़ा बदलाव देखने को मिला. पहले शाहरुख अपने बंगले के गेट के बिल्कुल पास आकर फैंस से मिलते थे, लेकिन इस बार वे भीड़ से काफी दूर रहे. ऐसा शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति और हाई-प्रोफाइल लोगों पर हो रहे हमलों को देखते हुए एहतियात के तौर पर किया गया.

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शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' का गाना 'तू मिल जाए' रिलीज किया. इस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है और इसमें एड शीरन का खास रैप भी शामिल है. गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिलती है, और साथ ही शाहरुख का शर्टलेस और फिट लुक भी आकर्षण का केंद्र है.

