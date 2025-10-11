सिर्फ कुली नहीं, इस फिल्म की खातिर भी अमिताभ बच्चन ने खतरे में डाल दी थी जान, टिकट खिड़की पर टूट पड़ी थी भीड़

आज बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं. 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में जन्मे बिग बी ने अपने करियर में अनगिनत किरदार निभाए, लेकिन हर बार पर्दे पर एक नया जादू बिखेरा. अमिताभ बच्चन का नाम आते ही आंखों के सामने एक ऐसा हीरो आता है जो हर हालात में डटकर खड़ा रहता है. फिल्म कुली के हादसे के बारे में तो सब जानते हैं. उस जानलेवा हादसे के बाद भी अमिताभ बच्चन ने अस्पताल से वापस लौटकर फिल्म की शूटिंग पूरी की थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भी बिग बी ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अपनी जान जोखिम में डाल दी थी? हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं. वो फिल्म रिलीज ही थी साल 1979 में. जिसे डायरेक्टर किया था यश चोपड़ा ने. इस फिल्म में बिग बी का किरदार लोगों को इतना पसंद आया कि फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई.

जान जोखिम में डालकर पूरी की थी शूटिंग

ये फिल्म है काला पत्थर. जिसकी शूटिंग कोयले की खदानों में हुई थी. फिल्म में अमिताभ बच्चन एक हिम्मती और दिलेर युवा का किरदार अदा किया था. KBC 16 के मंच पर आए एक प्रतियोगी कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने काला पत्थर से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात बताई. उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन पर लगातार गंदा पानी डाला जा रहा था. जिससे उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी. लेकिन बिग बी ने न शूटिंग रोकी, न शिकायत की. उन्होंने बिना ब्रेक लिए सीन को पूरा किया. ये फिल्म असल में चासनाला कोयला खदान हादसे पर बेस्ड थी और काफी खतरनाक सीन इसमें शामिल थे.

फिल्म की स्टार कास्ट

1979 में आई ये मल्टीस्टारर फिल्म, जिसमें शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, नीतू सिंह और परवीन बाबी जैसे सितारे थे. फिल्म ने इतनी जबरदस्त कामयाबी हासिल की कि साल की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी. इसकी कहानी, एक्टिंग और डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं.

अमिताभ की आदत और पिता का ज़िक्र

कंटेस्टेंट ने ये भी बताया कि इस घटना का ज़िक्र खुद हरिवंश राय बच्चन ने अपनी किताब में किया है. इसके अलावा एक मजेदार खुलासा ये हुआ कि अमिताभ बच्चन हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खाना खाते हैं. इसकी वजह महाभारत से जुड़ी है. ऐसा माना जाता है कि इस दिशा की ओर मुंह करके खाने वाला इंसान हमेशा सच की राह पर चलता है.