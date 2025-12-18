विज्ञापन

अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के बीच थी राइवलरी! लेकिन काका के अंतिम संस्कार में आकर बिग बी ने कही थी ये बात

राइवलरी की खबरों के बावजूद राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन पहुंचे थे, जिसने सभी को चौंका दिया था.

राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड की सक्सेस स्टोरीज तो सबको पसंद होती हैं. लेकिन बात जब राइवलरी की आती है तो यह चर्चा में आ जाती है. ऐसा ही कुछ राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ था. दोनों के बीच टेंशन और दुश्मनी की खबरें आईं. लेकिन जो उनके करीबी हैं वह सच जानते हैं आखिर क्या हुआ? इसी बीच थियेटर के मालिक और प्रोड्यूसर मनोज देसाई ने राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार को याद किया और बताया कि अमिताभ बच्चन ने शमशान में उनसे क्या कहा था. विक्की लालवानी से बातचीत में मनोज देसाई ने खन्ना के बंगले के माहौल के बारे में बताया, जहां परिवार एक्टर के पार्थिव शरीर को श्मशान घाट ले जाने से पहले इंतजार कर रहा था.

मनोज देसाई ने कहा, राजेश खन्ना के बंगले से उनकी बॉडी को शमशान घाट ले जाया गया. लेकिन उनकी फैमिली किसी का इंतजार कर रही थी उस वक्त. तब अमिताभ जी ने मुझसे कहा, मैं उनके लिए सेट पर 2 घंटे इंतजार करता था और उसी इंसान को देखिए. इस पर प्रोड्यूसर ने कहा, सबका यही हाल होगा.

जैसा कि आप जानते हैं राजेश खन्ना ने 70 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज किया है. वहीं तब तक इस शोहरत को कोई हासिल नहीं कर पाया था. लेकिन जब 1973 में अमिताभ बच्चन की जंजीर आई तो रातोंरात स्टारडम बिग बी की तरफ चला गया और वह नए सुपरस्टार कहलाए जाने लगे. इससे दोनों के बीच राइवलरी की खबरें आईं. दोनों के बीच कॉम्पिटिशन थे. लेकिन सम्मान भी था. इसका सबूत अमिताभ बच्चन का राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार में शामिल होना है.

गौरतलब है कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन आखिरी बात 1973 में नमक हराम में साथ नजर आए थे. वहीं 69 वर्ष की उम्र में राजेश खन्ना का निधन हो गया था. हालांकि फैंस को बिग बी और राजेश खन्ना की जोड़ी काफी पसंद आई थी.

बता दें, 83 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन फिल्मों में काम कर रहे हैं. जबकि उन्हें कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करते हुए भी देखा जा सकता है.

