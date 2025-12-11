इस एक्ट्रेस का फोटो जेब में रखते थे अमेरिकी सैनिक, देवर का मधुबाला से था अफेयर तो बेटे ने किया माधुरी के साथ रोमांस

अगर आपको ऐसा लगता है कि भारतीय सिनेमा के कलाकारों को सिर्फ भारत के लोग ही जानते हैं, तो आपका ऐसा सोचना गलत हो सकता है. दरअसल इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बोलबाला पूरी दुनिया में हैं. ऐसे में इस इंडस्ट्री के कई एक्टर और एक्ट्रेस को विदेशी लोग काफी पसंद करते हैं. वहीं आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बोल्ड अंदाज को इतना पसंद किया जाता था कि एक समय था, जब उनकी फोटो को अमेरिकी सैनिक जंग के दौरान भी अपनी जेब में रखते थे. आइए जानते हैं, उस एक्ट्रेस के बारे में.



हसीना बेगम पारा की खूबसूरती के दीवाने थे अमेरिकी सैनिक



हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उनका नाम, हसीना बेगम पारा है, जो 40, 50 दशक की जानी-मानी एक्ट्रेस थी. बता दें, वह अपने बोल्ड अंदाज से जानी जाती थी, जिस कारण वह हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा में रहती थी. वहीं, बोल्ड होने के साथ- साथ वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और अमेरिकी सैनिक उनकी खूबसूरती के दीवाने थे.



बेगम पारा की फोटो को जेब में रखकर जंग लड़ते थे अमेरिकी सैनिक



मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी सैनिक बेगम पारा की खूबसूरती के काफी दीवाने थे. बता दें, साल 1951 में अमेरिकन लाइफ मैगजीन के लिए बेगम पारा ने एक बोल्ड फोटोशूट किया. जिसके बाद उनका फेम इंटरनेशनल लेवल पर इतना पॉपुलर हो गया था, कि कोरियन वॉर (1950-1953) में लड़ रहे अमेरिकी सैनिकों ने उनकी तस्वीरें अपनी जेब में रख ली थी. यही नहीं उनके बैरकों में बेगम पारा की तस्वीर लगी रहती थी.



बोल्ड अंदाज में बेगम पारा ने किया था फोटोशूट

उस दौर में बेगम पारा का फोटोशूट काफी बोल्ड था. उस समय ऐसा फोटोशूट करने की हिम्मत कम ही हीरोइनों में थी. उन्होंने ब्लाउज में फोटोशूट करवाया था, जिसमें उन्होंने क्लीवेज दिखाते हुए कई सेंसुअस पोज दिए थे. वहीं इस पोज के साथ उन्होंने हाथ में सिगरेट भी पकड़ी थी, जो चर्चा का विषय बन गई थी.

बता दें, फोटोग्राफर जेम्स बर्क ने उनकी सेंसुअस तस्वीरें खींची थी. ये सभी तस्वीरें उस दौर के हिसाब से बेहद बोल्ड मानी गई थी. इन तस्वीरों ने उन्हें "भारत की पहली पिन-अप गर्ल" बना दिया था.







