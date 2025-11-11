दिलीप कुमार को क्यों थी इस एक्ट्रेस से नफरत? अमृता सिंह रिश्ते में लगती थीं भतीजी, खुद के भाई से था कनेक्शन

दिलीप कुमार भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े एक्टर थे, जो अपनी मेथड एक्टिंग के लिए जाने जाते थे. फिल्म इंडस्ट्री का हर कलाकार उन्हें काफी मानता है और उनकी इज्जत करता है. ऐसे में आज हम आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे दिलीप कुमार की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और इसके चलते उन्होंने उनसे दूरी बना ली थी. बता दें, इस एक्ट्रेस से उनका डायरेक्ट रिश्ता भी था. दरअसल हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उनका नाम बेगम पारा है, जो 40-50 दशक की जानी-मानी अभिनेत्री थी. बेगम पारा अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती थीं, जिस कारण वह हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा में रहती थीं.



दिलीप कुमार की भाभी लगती थीं बेगम पारा



बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन बेगम पारा का दिलीप कुमार से डायरेक्ट रिश्ता था. दरअसल रिश्ते में वह उनकी भाभी लगती थीं. बता दे, वह दिलीप कुमार के छोटे भाई, अभिनेता नासिर खान की पत्नी थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप कुमार और बेगम पारा की आपस में जरा भी नहीं बनती थी, क्योंकि दोनों के नेचर में जमीन-आसमान का फर्क था. जहां दिलीप कुमार शांत स्वभाव के थे, वहीं बेगम पारा बोल्ड और मॉर्डन थीं. उस दौर में वह खुलकर अपनी बात रखना पसंद करती थीं.



जब दिलीप कुमार ने बेगम पारा से बना ली दूरी

चूंकि दिलीप कुमार और बेगम पारा स्वभाव में एक-दूसरे से काफी अलग थे, ऐसे में उनके विचार आपस में कभी नहीं मिले. इसी के चलते दिलीप कुमार ने बेगम पारा ने एक-दूसरे से दूरी बना ली. हालांकि दोनों फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहे थे.

अमृता सिंह की रिश्तेदार थीं बेगम पारा

बेगम पारा भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं. लेकिन उनका रिश्ता सैफ अली खान की पहली पत्नी और एक्ट्रेस सारा अली खान की मां अमृता सिंह से था, जो एक जानी-मानी हीरोइन रहे चुकी हैं. अमृता सिंह बेगम पारा की रिश्ते में भतीजी लगती थीं.







