अमीषा पटेल ने फीमेल एक्टर्स की बड़ी टीम के खर्चों पर कसा तंज, कहा- ‘कई एक्ट्रेस अपने स्टारडम की सच्चाई को नहीं मानतीं’

अमीषा पटेल अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी राय शेयर करती हैं. फैंस से बातचीत करती हैं और अपनी जिंदगी के बारे में अपडेट देती हैं. रविवार को 'गदर' एक्ट्रेस ने फैंस के कई सवालों के खुलकर जवाब दिए. अपनी हालिया पोस्ट में एक्ट्रेस ने फिल्म प्रमोशन के दौरान बड़े ग्रुप (एंटूरेज) के साथ यात्रा करने वाले एक्टर्स के बढ़ते ट्रेंड पर सवाल उठाए. खासकर तब जब इसका खर्च प्रोड्यूसर उठाते हैं. जब एक फैन ने पूछा कि क्या प्रोड्यूसर के खर्च पर स्टार्स का एक्स्ट्रा ग्रुप (एंटूरेज) साथ ले जाना सही है, तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया, कई एक्ट्रेस अपने स्टारडम को मानती नहीं हैं. फिल्म प्रमोशन के दौरान उनका ग्रुप - जिसका खर्च प्रोड्यूसर उठाते हैं. उनकी फिल्म की पहले दिन की कमाई से भी ज्यादा होता है. उम्मीद है कि अपनी आम जिंदगी में भी उनका ग्रुप वैसा ही होगा. अमीषा ने अपनी पोस्ट में इंडस्ट्री की किसी भी एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया.

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एक दूसरे फैन ने जानना चाहा कि क्या एक्ट्रेस ने किसी नए प्रोजेक्ट को साइन किया है. इसके जवाब में अमीषा ने कहा, “मैं ऐसी फिल्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहतीं जिनके लिए 'एक के साथ एक फ्री' वाला ऑफर हो. या टिकट की कीमत 99 हो, और वो भी रिलीज के पहले दिन से ही. इसके बजाय कुछ सालों में एक बार 'गदर' जैसी फिल्म बनाना बेहतर है, न कि बेकार की फिल्में करना. और बहुत जल्द बॉक्स ऑफिस पर फिर से धूम मचाने का समय आएगा.”इस साल मई में अमीषा ने भारतीय एक्टर्स को ऑनलाइन निशाना बनाए जाने की आलोचना की थी और लिखा था, “भारत में एक्टर्स को उनके अपने ही लोग हॉलीवुड स्टार्स की तुलना में ज्यादा बुरी तरह ट्रोल करते हैं, जो बहुत दुखद है. चाहे किसी बड़े इवेंट में भारतीय स्टार का लुक हो या पहनावा, अफसोस की बात है कि वे अपने ही लोगों के निशाने पर आ जाते हैं. कितनी शर्म की बात है.”

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अमीषा पटेल का हालिया काम

अमीषा आखिरी बार 2024 की फिल्म 'तौबा तेरा जलवा' में नजर आई थीं. आकाश आदित्य लामा की डायरेक्ट की गई इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंजकी भी लीड रोल में थीं. उनकी पिछली सफल फिल्म 'गदर 2' थी, जिसमें उन्होंने सनी देओल के साथ काम किया था. यह फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर बहुत सफल रही और इसने दुनिया भर में 686 करोड़ की कमाई की. अनिल शर्मा की डायरेक्ट की गई इस फिल्म में अमीषा ने सकीना का किरदार फिर से निभाया. इसमें उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर, मनीष वाधवा और गौरव चोपड़ा भी अहम भूमिकाओं में थे. एक्ट्रेस ने अभी तक अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की है.

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