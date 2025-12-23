'रातोंरात स्टार नहीं बने अक्षय खन्ना', धुरंधर की सक्सेस पर गदर एक्ट्रेस का रिएक्शन, बोलीं- बॉर्डर 2 कमाएगी 1000 करोड़

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अमीषा पटेल पिछली बार फिल्म 'गदर 2' में नजर आई थी. अभिनेत्री ने हाल ही में आईएएनएस से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने अभिनेता अक्षय खन्ना के अभिनय की तारीफ की. अभिनेत्री ने बताया, "अक्षय खन्ना के साथ डेब्यू फिल्म हिमालय पुत्र के लिए पहले मेरे लिए माता-पिता से कहा गया था, लेकिन उस दौरान मैं अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी और मैं बहुत युवा थी. ज्यादा फिल्मों में दिलचस्पी भी नहीं थी. इसलिए मैंने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया था. हालांकि, किस्मत ने मुझे बाद में अक्षय के साथ दो फिल्में करने का मौका दिया था. मैंने उनके भाई राहुल और पिता विनोद खन्ना के साथ भी काम किया है.

उन्होंने आगे कहा, "जो लोग कह रहे हैं कि अक्षय रातों रात स्टार बन गए, ऐसा नहीं है. यह कई रातों की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जो अब जाकर सभी को दिखाई दिया है. मैं उनकी सफलता पर बहुत खुश हूं." इसी के साथ फिल्म 'बॉर्डर-2' को लेकर अभिनेत्री काफी उत्साहित है. इस फिल्म में उनके 'गदर' को-स्टार सनी देओल भी हैं, जिसे लेकर अभिनेत्री ने कहा, "जहां पर सकीना के तारा सिंह हो, वहां पर 1000 करोड़ की कमाई तो पक्की है. मैं फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हूं और पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार."

27 दिसंबर को अभिनेता सलमान खान का जन्मदिन आ रहा है. अभिनेता को खास दिन की बधाई देते हुए अभिनेत्री ने कहा, "सलमान को मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. मैं दुआ करती हूं कि उन्हें सभी की उम्र लग जाए, स्वास्थ्य अच्छा रहे और वे हमें एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में देते रहें. सलमान बहुत नेकदिल इंसान और बेहतरीन अभिनेता हैं."

अपनी और सलमान की ऑन-स्क्रीन जोड़ी पर अमीषा ने हंसते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर फैंस के कमेंट्स पढ़कर मजा आता है. वे बोलीं, "फैंस हमें साथ देखकर खुश हैं, लेकिन सलमान सिंगल रहकर खुश हैं और मैं भी अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूं." अभिनेत्री ने आखिरी में सभी फैंस को क्रिसमस और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.