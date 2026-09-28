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सुशांत सिंह राजपूत के निधन के 6 साल बाद बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किया खुलासा, बताया- 'उनका पैर टूटा हुआ था

दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक्टर के पोस्टमॉर्टम की जानकारी दी और बताया कि 'उनका पैर टूटा हुआ था और आंखों पर चोट थी'. 

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सुशांत सिंह राजपूत के निधन के 6 साल बाद बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किया खुलासा, बताया- 'उनका पैर टूटा हुआ था
श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किया खुलासा
नई दिल्ली:

दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून, 2020 को दुनिया को अलविदा कह दिया था. उनका निधन का कारण मुंबई स्थित उनके घर पर कथित तौर पर आत्महत्या बताया जाता है. हालांकि सुशांत का परिवार और बहन श्वेता सिंह कीर्ति इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे. वहीं भाई के निधन के 6 साल बाद हाल ही में श्वेता सिंह कीर्ति ने उस व्यक्ति से मिली जानकारी के बारे में बताया जिसने उनके भाई का पोस्टमॉर्टम किया था. उन्होंने दावा किया कि बंदूक का इस्तेमाल हुआ था, उनका पैर टूटा हुआ था और उन पर "बहुत ज्यादा जोर" डाला गया था. 

श्वेता सिंह कीर्ति ने पोस्टमार्टम की दी जानकारी

एक वीडियो मैसेज में श्वेता ने कहा, "हमें हाल ही में पता चला कि जिस व्यक्ति ने भाई का पोस्टमॉर्टम किया था, उसने बताया कि बंदूक का इस्तेमाल हुआ था, उनका पैर टूटा हुआ था और उन पर बहुत ज्यादा जोर डाला गया था. उनकी आंखों पर चोट थी." अटलांटा से लौटने के बाद उनसे मिलने वाले लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हुए श्वेता ने कहा, "आप में से सैकड़ों लोग आए, मुझे गले लगाया और रोए - भाई के लिए रोए. आप सभी को लगा कि भाई के साथ जो हुआ, वह गलत था."

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बदले की भावना में नहीं डूबना चाहतीं सुशांत की बहन

उन्होंने माना कि जब किसी प्रिय व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो उसे माफ करना मुश्किल होता है. उन्होंने कहा, "मैं जानती हूं कि जब किसी प्रिय व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ होता है, तो उसके बारे में सोचने पर कैसा महसूस होता है. जब यह आपके साथ होता है, तो आप शायद माफ कर सकते हैं. लेकिन अगर यह आपके किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होता है, जिसे आप प्यार करते हैं, तो माफ करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है. लेकिन देखिए, मैं नफरत, बदले की भावना या नाराजगी में नहीं डूबना चाहती. मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद प्यार, विश्वास, अच्छाई और ईश्वर के लिए खड़ा होना है."

विश्वास न खोने की अपील

उन्होंने लोगों से ईश्वर या अच्छाई में विश्वास न खोने की अपील करते हुए कहा, "और मैं नहीं चाहती कि आप लोग ईश्वर या अच्छाई में विश्वास खो दें. प्लीज, प्लीज ईश्वर में विश्वास न खोएं. दुनिया में नाइंसाफी है. ठीक है, मैं यह मानती हूं और शायद अच्छे लोगों को बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है. लेकिन दर्द ही बदलाव का जरिया है. इसलिए अपने दिल में नेगेटिविटी न आने दें. और प्यार से ही हीलिंग मिलती है. मैं प्यार के साथ खड़ी हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी प्यार, भगवान और अच्छाई के लिए मेरे साथ खड़े हो सकते हैं."  

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