आलिया भट्ट से लेकर सलमान खान, इतने पढ़े-लिखे हैं बॉलीवुड के ये 6 सितारे, 3 तो हैं सिर्फ 12वीं पास

बॉलीवुड में कई ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी पढ़ाई भले ही ज्यादा न हो, लेकिन उनके टैलेंट ने उन्हें इंडस्ट्री का चमकता सितारा बना दिया. कई एक्टर्स ने साबित किया कि मेहनत और जुनून डिग्री से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत है. बॉलीवुड सिर्फ चमक दमक और बड़ी फिल्मों की दुनिया नहीं है, बल्कि ये ऐसे सितारों की भी कहानी है. जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर अपना नाम बनाया. दिलचस्प बात ये है कि इंडस्ट्री के कई टॉप स्टार्स की पढ़ाई उतनी ज्यादा नहीं रही, जितनी लोग सोचते हैं. स्कूल या कॉलेज बीच में छोड़ने के बाद भी इन सितारों ने साबित किया कि असली काबिलियत डिग्री में नहीं, बल्कि जुनून और मेहनत में होती है. आज हम बात करेंगे उन बॉलीवुड स्टार्स की, जिनकी एजुकेशन बहुत आगे तक नहीं गई.या यूं कहें कि कॉलेज तक भी नहीं गए, लेकिन उनके टैलेंट ने उन्हें बॉलीवुड का टॉप स्टार बना दिया.

स्टार्स जिन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ी

सलमान खान ने अपनी स्कूल की पढ़ाई सेंट स्टैनिस्लॉस हाई स्कूल से की थी. लेकिन कॉलेज में ज्यादा समय टिक नहीं पाए. द कपिल शर्मा शो में उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं थी. आज वो भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं. आलिया भट्ट भी 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाईं. ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के साथ उन्होंने इंडस्ट्री में धूम मचा दी और आज वो बॉलीवुड की सबसे कामयाब एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं. अर्जुन कपूर ने स्कूल के बाद फिल्म और टीवी से जुड़ा डिप्लोमा किया. लेकिन कॉलेज नहीं गए. आज वो भी हिन्दी फिल्मों के जाने माने चेहरे हैं.

दीपिका, प्रियंका, ऐश्वर्या सबने किया कमाल

दीपिका पादुकोण ने 12वीं तक पढ़ाई की और फिर मॉडलिंग और एक्टिंग में करियर बनाया. आज वो देश की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक हैं.प्रियंका चोपड़ा ने स्कूल के बाद ही ग्लैमर वर्ल्ड में कदम रख दिया था. मिस वर्ल्ड 2000 जीतकर उन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों जगह अपनी पहचान बनाई. ऐश्वर्या राय बच्चन ने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ी क्योंकि मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट्स का सफर शुरू हो गया था. मिस वर्ल्ड 1994 बन जाने के बाद वो दुनिया की सबसे मशहूर एक्ट्रेस में शामिल हो गईं. करीना कपूर ने भी स्कूल के बाद कॉलेज छोड़ा और एक्टिंग चुनी. और वही उनका सबसे सही फैसला साबित भी हुआ.

