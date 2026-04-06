विज्ञापन
WAR UPDATE

रामायणम् का वो कैरेक्टर, जिसका रणबीर कपूर की बेटी को है इंतजार, राम नहीं इसकी हैं फैन!

रणबीर कपूर ने अपनी फिल्म रामायणम् से जुड़ी एक मजेदार याद शेयर की. उन्होंने बताया कि घर पर तीन साल की बच्ची और वर्कफ्रंट पर ऐसे महाकाव्य से जुड़ना उनके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा.

Read Time: 2 mins
Share
रामायणम् का वो कैरेक्टर, जिसका रणबीर कपूर की बेटी को है इंतजार, राम नहीं इसकी हैं फैन!
रणबीर कपूर की बेटी रामायण के किस किरदार की है फैन?
Social Media
नई दिल्ली:

रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम् इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है. मतलब ये कि हर तरफ फिल्म की ही चर्चा है. खासतौर पर हर किसी की नजर श्रीराम के किरदार में नजर आने वाले रणबीर कपूर पर टिकी है. हाल में फिल्म का पहला टीजर रिलीज किया गया. राम नाम से आए इस टीजर में रणबीर कपूर के करिदार की एक झलक दिखाई गई. कई लोगों ने तारीफ की और कई लोगों में रणबीर को इस किरदार के लिए उतना सूटेबल नहीं माना. ये तो थी बाहर वालों की बात लेकिन खुद रणबीर कपूर की लाडली राहा को फिल्म में पापा से ज्यादा किसी और किरदार का क्रेज है.

रणबीर कपूर की बेटी राहा को राम से ज्यादा है इस किरदार का इंतजार

रणबीर कपूर ने एपी के साथ बात करते बताया कि तीन साल की बेटी राहा के साथ रामायण के किस्से सुनाते हुए शूटिंग करने का एक्सपीरियंस भी बहुत खास रहा. राहा को यह बहुत पसंद आ रहा है और वह काफी सवाल भी करती है. रणबीर ने कहा, वह मुझसे पूछती है क्या आपने आज हनुमान भगवान के साथ शूटिंग की? या आपने आज क्या किया?

यह भी पढ़ें: कृष्णा अभिषेक पर टूटा था दुखों का पहाड़, पिता के निधन के 10 दिन बाद इस मजबूरी के चलते करनी पड़ी कॉमेडी

Latest and Breaking News on NDTV

रणबीर ने आगे कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मुझे ये किरदार निभाने का सौभाग्य मिला. एक तरफ मैं सेट पर श्रीराम का किरदार निभाने के लिए जाता था दूसरी तरफ घर आकर राहा को रामायण की कहानियां सुनाता था. वहां क्या देखता एक तीन साल की बच्ची इस कहानी में इतनी खो गई है कि पूछ रही है क्या आपने आज हनुमान जी या सीता जी के साथ शूटिंग कि? आपने आज क्या क्या किया?

जब रणबीर कपूर ने ठुकराया राम का रोल

आज रणबीर इस किरदार को निभा कर धन्य महसूस कर रहे हैं. लेकिन एक समय ऐसा था जब रणबीर कपूर ने ये किरदार निभाने से इंकार कर दिया था. उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह इस किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे.  

यह भी पढ़ें: सनी देओल की गबरू को लेकर आई बड़ी अपडेट, धुरंधर 2 से जुड़े हैं इसके तार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ranbir Kapoor, Ramayana Part 1, Ranbir Kapoor Ramayana, Lord Hanuman, Sunny Deol, Sai Pallavi, Ranbir Kapoor Ram Look Photos, Sushant Singh Rajput Ram Look, Raha Kapoor, Alia Bhatt, Ranbir Kapoor Daughter
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com