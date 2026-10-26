रणबीर कपूर की पत्नी में मां नीतू कपूर ढूंढती थीं ये खास खूबी, बोली थीं- 'कैंची नहीं, सुई जैसी लड़की चाहिए'

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा जोड़ों में से एक हैं, हालांकि जब रणबीर सिंगल थे, तब उनकी मां और दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर ने बताया था कि उनके बेटे के लिए एक आदर्श लड़की कैसी होनी चाहिए. जब रणबीर, दिग्गज अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के शो 'सिमी सिलेक्ट्स इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल' में आए तो नीतू ने बताया कि उनके बेटे के लिए सही लड़की सुई की तरह होनी चाहिए, न कि कैंची की तरह यानी ऐसी लड़की जो परिवार को एक साथ जोड़कर रखे.

नीतू कपूर का मैसेज

शो के दौरान नीतू ने रणबीर के लिए एक वीडियो मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने कहा, "दो तरह की लड़कियां होती हैं - एक जो कैंची लेकर आती हैं और दूसरी जो सुई लेकर आती हैं. कैंची वाली लड़की परिवार को तोड़ती है, जबकि सुई वाली लड़की परिवार को जोड़कर रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि परिवार एक साथ रहे. मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए."

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि रणबीर ने कुछ समय तक डेट करने के बाद 14 अप्रैल 2022 को अभिनेत्री आलिया भट्ट से शादी कर ली. इस जोड़े के घर 6 नवंबर 2022 को उनकी पहली संतान, बेटी राहा का जन्म हुआ.

बाद में जब नीतू 'कॉफी विद करण' में आईं, तो करण जौहर ने उनसे रणबीर और आलिया को रिश्ते से जुड़ी कोई खास सलाह देने के लिए कहा.

ऋषि कपूर के साथ उनकी शादी

जब करण जौहर ने नीतू से पूछा कि ऋषि कपूर के साथ उनकी शादी की ऐसी कौन सी बात है, जिसे वह चाहती हैं कि आलिया और रणबीर भी अपनाएं, तो नीतू ने जवाब दिया, "कुछ भी नहीं. क्योंकि आज के दौर में, आप जो करना चाहते हैं, वह करें. बस खुश रहें. और वैसे भी, हर पीढ़ी अलग होती है. मैंने जो अनुभव किया, मैं उनसे भी वही करने की उम्मीद नहीं कर सकती. उन्हें अपनी खुद की राह चुननी चाहिए."

नीतू और ऋषि कपूर की शादी 1980 में एक पारंपरिक समारोह में हुई थी. 1980 में उनके घर बेटी रिद्धिमा का जन्म हुआ और 1982 में बेटे रणबीर का, हालांकि ल्यूकेमिया से दो वर्ष तक जूझने के बाद अप्रैल 2020 में ऋषि कपूर का निधन हो गया.

यह भी पढ़ें | टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बड़ा फैसला, ऑल स्टार्स फुटबॉल क्लब ने रोके सभी प्रैक्टिस सेशन