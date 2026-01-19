विज्ञापन

क्या धुरंधर की सफलता के बाद रेस 4 में नजर आएंगे अक्षय खन्ना? फिल्म निर्माता रमेश तौरानी का खुलासा

धुरंधर की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद अक्षय खन्ना की अगली फिल्म को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. सबसे ज्यादा चर्चा में रही अफवाहों में से एक है रेस फ्रैंचाइजी में उनकी वापसी.

नई दिल्ली:

धुरंधर की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद अक्षय खन्ना की अगली फिल्म को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. सबसे ज्यादा चर्चा में रही अफवाहों में से एक है रेस फ्रैंचाइजी में उनकी वापसी. इस पर अब  प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने बात की है.
हाई-ऑक्टेन रेस फ्रैंचाइज़ी का चौथा पार्ट अभी बन रहा है. इस पर चर्चा शुरू हो गई है कि अक्षय खन्ना और सैफ अली खान - दोनों जो ओरिजिनल फिल्म में थे. अब नए चैप्टर के लिए फिर से साथ आ सकते हैं.

रिपोर्ट्स पर सफाई देते हुए प्रोड्यूसर ने HT सिटी को बताया, "नहीं, हमने अक्षय से संपर्क नहीं किया है. इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी." जब उनसे पूछा गया कि क्या मेकर्स एक्टर को लेने के लिए कहानी में बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं, तो तौरानी ने साफ कहा, "उन्हें लेने के बारे में कोई सोच नहीं है. उनका किरदार पहली फिल्म में एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, उनका ट्रैक वहीं खत्म हो गया था और वह वैसा ही रहेगा." अक्षय खन्ना ने रेस (2008) में विलेन का किरदार निभाया था.

रेस 4 की कास्ट अभी तय नहीं
अफवाहों में यह भी कहा गया है कि रेस 4 में सैफ अली खान की वापसी हो सकती है या सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​लीड रोल में नजर आ सकते हैं. हालांकि, तौरानी ने इन दावों को भी खारिज कर दिया. कास्टिंग की चर्चा पर बात करते हुए, उन्होंने कहा, "अभी तक कोई कास्ट फाइनल नहीं हुई है. स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है."

पिछले कुछ सालों में रेस सीरीज में बड़े कास्टिंग बदलाव देखे गए हैं. जहां रेस 2 (2013) में जॉन अब्राहम विलेन थे तो वहीं रेस 3 (2018) में लीड रोल में सैफ अली खान की जगह सलमान खान को लिया गया.

इस बीच, अक्षय खन्ना धुरंधर की जबरदस्त सफलता का आनंद ले रहे हैं. इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 871.90 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है. अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह के साथ, फिल्म में सारा अर्जुन, आर माधवन, संजय दत्त और राकेश बेदी भी अहम भूमिकाओं में हैं.

