‘तुम्बाड 2’ का विलेन बनने के लिए इन दो पॉपुलर एक्टर में मची होड़, एक तो धुरंधर से जीत चुका है दिल

'तुम्बाड 2' को लेकर चर्चा तब से और भी ज्यादा बढ़ गई है जब से एक्टर-प्रोड्यूसर सोहम शाह ने दिग्गज प्रोड्यूसर डॉ. जयंतीलाल गड्डा की 'पेन स्टूडियोज' के साथ हाथ मिलाया है. 'RRR' और 'गंगूबाई काठियावाड़ी' जैसी भव्य फिल्में बनाने वाले इस स्टूडियो के जुड़ने से, इंडस्ट्री में इसे अभी से सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है. 2018 में रिलीज हुई 'तुम्बाड' धीरे-धीरे एक ग्लोबल कल्ट फिल्म बन गई. 2024 में इसके दोबारा रिलीज होने से इसकी साख और भी मजबूत हुई और लालच, पौराणिक कथाओं और साइकोलॉजिकल हॉरर की इस डरावनी दुनिया से नए दर्शक भी जुड़े.

ये भी पढ़ें: तीन दिन में ही मुफ्त हुई शाहिद कपूर की फिल्म, एक आओ दूसरे को साथ में दिखाओ

अब, इस साल की शुरुआत में फ्लोर पर जाने वाली इस फिल्म के साथ मेकर्स उस डार्क यूनिवर्स को और ज्यादा बड़ा करने की तैयारी में हैं , जिसने इंडियन फैंटेसी-हॉरर की परिभाषा ही बदल दी थी. इस बढ़ती हुई एक्साइटमेंट के बीच, इंडस्ट्री में चल रही नई चर्चाओं से संकेत मिल रहे हैं कि इस सीक्वल का विलेन कास्टिंग के मामले में एक मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है. इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया, "'तुम्बाड 2' की कहानी में एक दमदार विलेन का रोल बहुत अहम है. टीम इस सीक्वल को एक बहुत ही गहरे और खौफनाक नेगेटिव लीड के साथ अगले लेवल पर ले जाना चाहती है. फिलहाल अक्षय खन्ना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन दो नामों पर चर्चा चल रही है. ग्रे शेड वाले और अनप्रेडिक्टेबल किरदारों को निभाने की उनकी काबिलियत उन्हें 'तुम्बाड' की दुनिया के लिए एक बेहतरीन पसंद बनाती है."

​सूत्र के मुताबिक, "मेकर्स का आइडिया एक ऐसा विलेन लाने का है जो न सिर्फ डरावना हो, बल्कि उसके किरदार की अपनी एक अलग गहराई हो, कोई ऐसा जो इंटेंसिटी और गहराई के मामले में सोहुम के किरदार को बराबर की टक्कर दे सके."

सोहुम शाह के लिए, 'तुम्बाड 2' सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, बल्कि उस सिनेमैटिक यूनिवर्स का विस्तार है जिसे उन्होंने सालों तक बड़े प्यार से संजोया है. अपने बैनर 'सोहुम शाह फिल्म्स' के तहत एक्टर और प्रोड्यूसर, दोनों भूमिकाओं में वो इस फिल्म की पौराणिक गहराई और उस खास माहौल को बचाए रखने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं, जिसने पहली फिल्म को एक मिसाल बनाया था. पेन स्टूडियोज के साथ उनका यह हाथ मिलाना उनके विजन को एक बड़े लेवल पर ले जाने का संकेत है, जहां क्रिएटिविटी को जबरदस्त प्रोडक्शन का साथ मिल रहा है.

पेन स्टूडियोज के बड़े लेवल और डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत के साथ, और इस बात को लेकर बढ़ती चर्चाओं के बीच कि विलेन के रोल में कौन नजर आएगा, 'तुम्बाड 2' कहानी और सिनेमाई अनुभव, दोनों के मामले में दांव ऊंचे लगाने के लिए तैयार दिख रही है. हालांकि अभी कास्टिंग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है, लेकिन इंडस्ट्री में चल रही हलचल ही यह बताने के लिए काफी है कि तुम्बाड यूनिवर्स का अगला चैप्टर पहले से कहीं ज्यादा डार्क, भव्य और इंटेंस होने वाला है.