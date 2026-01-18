जब अपनी साड़ी पहनकर मंदिर जाने से कंगना को इस डिजाइनर ने रोका, बोलीं-'मुझे घिन आती है'

एक्ट्रेस-पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने उस पुरानी घटना के बारे में बात की, जब उन्हें फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता ने अपने ब्रांड के कपड़े पहनने से मना किया था. कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इस घटना के बारे में बात की थी. शनिवार शाम को उन्होंने इस मुद्दे पर कमेंट्स किए और कहा कि यह 'भेदभाव' आज भी उन्हें अंदर से परेशान करता है.

कंगना ने क्या कहा

कंगना के इस खुलासे के बाद लोग चौक गए. एक्ट्रेस ने खुद अपने X अकाउंट के जरिए और कमेंट्स किए. उन्होंने लिखा, “जब भी सेलेब्रिटीज पर उनके ब्रांड्स दिखते हैं तो डिजाइनर बहुत उत्साहित हो जाते हैं. क्या आपने मसाबा या उनके ब्रांड हैंडल्स को इन तस्वीरों का इस्तेमाल करते देखा है? ये तस्वीरें पूरे इंटरनेट पर थीं. क्या आप बता सकते हैं कि वह इन तस्वीरों का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगी या स्टाइलिस्ट उन्हें टैग क्यों नहीं करेगा? उन दिनों तेजस रिलीज होने वाली थी, इसलिए मैं राम जन्मभूमि दर्शन के लिए जाना चाहती थी, मैंने उसी स्टाइलिस्ट से रिक्वेस्ट की जो मुझे तेजस इवेंट्स के लिए स्टाइल कर रही थी. उन्हें प्रोडक्शन हाउस हायर करते हैं, कि वह दर्शन यात्रा में भी मेरी मदद करे.”

'जब उसे बताया गया कि यह राम जन्मभूमि के लिए है...'

उन्होंने आगे कहा, “मुझे परवाह नहीं है कि कई स्टाइलिस्ट और डिजाइनरों ने मुझे अपने हैंडल से बैन कर दिया है, लेकिन इस खास घटना ने मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया. क्योंकि मसाबा ने मेरे प्रमोशन के लिए स्टाइलिस्ट को कपड़े भेजे थे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि यह राम जन्मभूमि के लिए है, तो उन्होंने स्टाइलिस्ट से कहा कि वह उनके कपड़े इस्तेमाल न करें. स्टाइलिस्ट सच्ची महिला है, वह इतनी शर्मिंदा थी कि उसने चुपके से मुझसे कहा कि मसाबा या उनके ब्रांड को टैग न करूं और बताया कि उसने पहले ही अपनी जेब से साड़ी के पैसे दे दिए हैं. इसलिए इसके बारे में बुरा न मानें, लेकिन जब तक मुझे इस सब के बारे में पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. मैं तैयार थी और राम जन्मभूमि जा रही थी, लेकिन यह सब पचाना बहुत मुश्किल था. नफरत, कड़वाहट, पूर्वाग्रह, छी कितनी बदसूरत.अब भी मुझे उल्टी जैसा महसूस होता है .”

सिर्फ खास जॉनर के लिए काम करता है

जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि कंगना ने पहले अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में कहा था, “एक घटना जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी. वह तब हुई, जब मैं राम जन्मभूमि के लिए मसाबा गुप्ता की साड़ी पहन रही थी, और उन्होंने स्टाइलिस्ट से कहा कि मैं उनकी साड़ी पहनकर राम जन्मभूमि नहीं जा सकती. मैं पहले ही लखनऊ से अयोध्या के लिए निकल चुकी थी और कपड़े बदलना मुमकिन नहीं था. मुझे इतना अपमानित और नीचा महसूस हुआ कि मैं चुपचाप अपनी कार में रोई. बाद में दूसरे डिजाइनरों की तरह उन्होंने स्टाइलिस्ट से कहा कि उनका या उनके ब्रांड का नाम न लें. आज एआर रहमान जी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, उनके अपने नफरत और पूर्वाग्रहों का क्या?”

काम के मोर्चे पर, फैंस ने कंगना को आखिरी बार इमरजेंसी में देखा था, जिसमें एक्ट्रेस ने दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया था."