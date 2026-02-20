धुरंधर की शूटिंग में जैसे ही आया 26/11 का सीन, फूट-फूटकर रोने लगे अक्षय खन्ना-अर्जुन रामपाल- माधवन ने बताई अंदर की बात

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच दिया है. फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे शानदार कलाकार हैं. फिल्म एक भारतीय जासूस की कहानी दिखाती है जो पाकिस्तान में जाकर सीक्रेट मिशन को अंजाम देता है. फिल्म में अक्षय खन्ना ने पाकिस्तानी माफिया रहमान डकैत का रोल निभाया है तो वहीं अर्जुन रामपाल आईएसआई मास्टरमाइंड के रूप में नजर आए हैं. भले ही इन दिग्गज स्टार्स ने अपने-अपने किरदारों को शानदार तरीके से पर्दे पर उतारा लेकिन ये उनके लिए आसान नहीं था. एक सीन के दौरान दोनों फूट-फूट कर रो पड़े थे. हाल में आर. माधवन ने एक इंटरव्यू के दौरान इसका खुलासा किया.

ये भी पढ़ें: हार्दिक पांड्या ने कभी पांव में पहनी गर्लफ्रेंड की हील्स तो कभी टेडी बेयर पर सिर रखकर सोते आए नजर- ऐसा था माहिका का बर्थडे सेलिब्रेशन

कौन सा था वो सीन?

हाल ही में सोनिया शेनॉय के साथ YouTube पर बातचीत में, आर. माधवन ने सेट पर भारी माहौल के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि 26/11 वाले सीक्वेंस को रिक्रिएट करते हुए सेट पर एक गंभीर माहौल था. अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल, जिन्होंने पाकिस्तानी किरदार निभाए थे, उन्होंने एक हिस्सा फिल्माया था जिसमें उनके ऑन-स्क्रीन किरदार हमले का जश्न मनाते हुए दिखाई देते हैं. माधवन ने कहा, हालांकि वे स्क्रिप्टेड रोल कर रहे थे, लेकिन टेक खत्म होने के बाद उस पल का बोझ उन पर हावी हो गया और दोनों टूट गए.

माधवन ने कहा, "उस सीन के खत्म होने के बाद, वे पूरी तरह से टूट गए. वे फूट-फूट कर रोए. यह उनके लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं थी. उन्होंने उस समय को जिया है. उन्होंने ऐसी असली घटनाएं देखी हैं. इससे यादें ताजा हो गईं. तभी मुझे एहसास हुआ कि यह एक बहुत खास फिल्म है."

धुरंधर 2 के बारे में

धुरंधर 2, 19 मार्च को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म को आदित्य धर ने लिखा और डायरेक्ट किया है. आदित्य धर, ज्योति देशपांडे और लोकेश धर ने इसे प्रोड्यूस किया है. पहले पार्ट में कहानी कराची में अंडरकवर काम करने वाले एक भारतीय इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के बारे में है, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने एक आतंकी ग्रुप को खत्म करने के लिए क्रिमिनल नेटवर्क और पॉलिटिकल सर्कल में काम करता है. धुरंधर 2 में हमजा अली मजहरी नाम के एक अंडरकवर भारतीय एजेंट की कहानी आगे बढ़ती है, जो अब पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में मजबूती से घुस चुका है.