'धुरंधर' की तहाड़ से डर अजय देवगन! रणवीर सिंह की फिल्म के साथ नहीं रिलीज करेंगे अपनी ये फिल्म

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचा रही है. चार दिन में फिल्म 150 करोड़ के पास पहुंच गई है. कई ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि 'धुरंधर' आने वाले दिनों और अच्छी कमाई कर सकती है. इस फिल्म का दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाला है. वहीं 'धुरंधर' की दहाड़ देख अजय देवगन भी डर गए हैं. अजय देवगन ने अपनी बहुप्रतीक्षित कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' को ईद 2026 के मौके से हटा लिया है.

अजय देवगन ने लिया पड़ा फैसला

पहले अजय ने सबसे पहले ईद 2026 की घोषणा की थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में यह तारीख काफी भीड़भाड़ वाली हो गई. रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और कन्नड़ सुपरस्टार यश की 'टॉक्सिक' भी इसी दिन रिलीज होने वाली हैं. विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि 'धुरंधर' के पहले पार्ट की ऐतिहासिक सफलता को देखते हुए अजय देवगन ने कोई जोखिम नहीं लेना चाहा. एक सूत्र ने कहा, “कई दौर की बातचीत के बाद अजय और उनकी टीम ने फैसला किया कि 'धुरंधर 2' जैसी बड़ी फिल्म से टक्कर लेना ठीक नहीं. अब 'धमाल 4' मई 2026 में रिलीज़ होगी.”

'धुरंधर 2' को पूरा मौका मिलेगा

सूत्र ने आगे बताया कि अजय देवगन में अहंकार बिल्कुल नहीं है. वे पहले जिस तारीख की घोषणा कर दें, उसी पर अड़े रहने वालों में से नहीं हैं. “अजय हमेशा इंडस्ट्री के हित में सोचते हैं. उन्हें पता है कि 'धुरंधर' सीरीज़ बॉलीवुड के लिए नया बेंचमार्क सेट कर सकती है. यह एक ऐसी फ्रैंचाइज़ी है जो देश की जनता से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर सीधी बात करती है. इसके सामने कॉमेडी फिल्म लाना सही नहीं. अजय चाहते हैं कि 'धुरंधर 2' को पूरा मौका मिले.” अब 'धमाल 4' समर वेकेशन यानी मई 2026 में आएगी, जब स्कूलों की छुट्टियां होंगी और बच्चे बड़े आराम से परिवार के साथ सिनेमाघर जा सकेंगे. इस फैसले से ईद 2026 पर सिर्फ 'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' की टक्कर बचेगी, लेकिन बॉलीवुड के लिए अजय देवगन का यह बड़ा दिल वाला कदम काबिल-ए-तारीफ है.