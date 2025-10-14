विज्ञापन

बनने से पहले ही ठप्प हुई नेटफ्लिक्स के लिए अजय देवगन की ये फिल्म, इस वजह से ठंडे बस्ते में गई फिल्म

अजय देवगन की आने वाली फिल्म 'रामरी' अब फिलहाल के लिए रुक गई है. ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म बनने वाली थी, जिसकी शूटिंग दिसंबर 2025 में शुरू होने वाली थी.

नेटफ्लिक्स ने रोकी अजय देवगन की रामरी
अजय देवगन की आने वाली फिल्म 'रामरी' अब फिलहाल के लिए रुक गई है. ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म बनने वाली थी, जिसकी शूटिंग दिसंबर 2025 में शुरू होने वाली थी. लेकिन शुरुआत से पहले ही नेटफ्लिक्स ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया. वजह थी फिल्म का बहुत ज्यादा बजट, जो किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की फिल्म के हिसाब से बहुत बड़ा था. फिल्म की कहानी 1945 के दौर पर आधारित थी, जब भारत आज़ादी के करीब था और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था. इसे एक पीरियड क्रीचर-थ्रिलर के तौर पर पेश किया जाना था, यानी इतिहास और रोमांच का शानदार मिक्सचर.

सिद्धांत और मोहित की जोड़ी आने वाली थी नजर

फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और मोहित रैना लीड रोल में नजर आने वाले थे. शुरुआत में फिल्म के लिए अजय देवगन को ही अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल की वजह से एक्टिंग करने से मना कर दिया. इसके बाद मेकर्स ने मोहित रैना को साइन किया. वहीं, इस फिल्म से एक्ट्रेस नेहा शर्मा पहली बार डायरेक्शन में कदम रखने वाली थीं. इस प्रोजेक्ट की तैयारी पर करीब एक साल से काम चल रहा था, और इसे बड़े पैमाने पर शूट करने की योजना बनाई गई थी.

बड़े बजट ने बढ़ाई मुश्किलें

नेटफ्लिक्स को फिल्म की कहानी और थीम तो पसंद आई थी, लेकिन इसका बजट बहुत ज्यादा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में भारी वीएफएक्स और सेट डिजाइन की जरूरत थी, जिससे लागत कई गुना बढ़ गई. प्लेटफॉर्म को लगा कि इतने बड़े खर्च के बावजूद फिल्म का रिस्क ज्यादा है, इसलिए उन्होंने इसे फिलहाल रोकने का फैसला किया.

आगे क्या होगा ‘रामरी' का?

फिलहाल, 'रामरी' को बंद कर दिया गया है, लेकिन अजय देवगन और उनकी टीम इसे पूरी तरह खत्म नहीं मान रहे हैं. कहा जा रहा है कि अगर किसी दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म या प्रोडक्शन कंपनी ने इस फिल्म में दिलचस्पी दिखाई, तो प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया जा सकता है. कहानी और आइडिया दोनों को इंडस्ट्री में काफी दमदार बताया जा रहा है, इसलिए उम्मीद है कि रामरी किसी नए अंदाज में फिर सामने आ सकती है.

