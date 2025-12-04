विज्ञापन

बॉलीवुड का ये एक्टर गया था एक महीने के हनीमून पर, घर की सताने लगी याद तो बीच में छोड़कर भागा!

बॉलीवुड गलियारों में कई किस्से ऐसे होते हैं जो समय बीत जाने के बाद भी उतने ही मजेदार लगते हैं. सितारों की पर्सनल लाइफ से जुड़े छोटे-छोटे पल अक्सर फैंस के लिए किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होते.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड गलियारों में कई किस्से ऐसे होते हैं जो समय बीत जाने के बाद भी उतने ही मजेदार लगते हैं. सितारों की पर्सनल लाइफ से जुड़े छोटे-छोटे पल अक्सर फैंस के लिए किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होते. ऐसा ही एक किस्सा जुड़ा है काजोल और अजय देवगन की शादी के बाद के दिनों से. दोनों की लव स्टोरी को लोग आज भी याद करते हैं, लेकिन उनके हनीमून से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया आपको भी हंसने पर मजबूर कर देगा. एक पुराने इंटरव्यू में खुद काजोल ने बताया था कि कैसे अजय देवगन हनीमून छोड़कर बीच में ही वापस भाग आए. वो भी एक बेहद मजेदार वजह से.

हनीमून की बड़ी प्लानिंग

काजोल और अजय देवगन की मुलाकात 1995 में फिल्म हलचल के सेट पर हुई थी और लगभग चार साल डेट करने के बाद दोनों ने साल 1999 में शादी कर ली. शादी के बाद काजोल की एक कंडीशन थी कि हनीमून लंबा होना चाहिए. बस फिर क्या था, दोनों निकल पड़े दुनिया घूमने.ऑस्ट्रेलिया से लेकर लॉस एंजेलिस, लास वेगास और फिर ग्रीस तक.

लेकिन जब 40 दिन बीत चुके थे, अजय की जान घर को याद करने लगी. काजोल ने इंटरव्यू में बताया, ‘एक सुबह वो उठे और बोले, मुझे बहुत बुखार है, सिर दर्द है. मैंने कहा दवा ले लो, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे, चलो घर चलते हैं.' काजोल ने मजाक में कहा, ‘सिर दर्द में कौन घर भागता है?'

यूं खत्म हुई रोमांटिक ट्रिप

काजोल ने हंसते हुए बताया कि असल में अजय बस थक चुके थे और लगातार सफर करके परेशान हो गए थे. उन्हें बस मुंबई लौटने की जल्दी थी. अब दोनों की शादी को 23 साल हो चुके हैं. बेटी नायसा और बेटा युग के साथ ये कपल बॉलीवुड का सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है. दोनों न सिर्फ ऑफ स्क्रीन एक अच्छे कपल हैं बल्कि ऑन स्क्रीन भी दर्शकों का दिल जीत चुके हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं.


