वह कॉस्मेटिक की दुकान, 'ताल' के लिए पहली पसंद नहीं थीं ऐश्वर्या राय, मणिरत्नम की फिल्म से इंप्रेस होकर डायरेक्टर ने बदला मन 

सुभाष घई की 1999 की हिट फिल्म 'ताल' उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक है. फिल्म की लव स्टोरी के अलावा, यह फिल्म अपने संगीत और ऐश्वर्या राय के डांस परफॉर्मेंस के लिए भी याद की जाती है. हालांकि, फिल्म में ऐश्वर्या का 'मानसी' वाला रोल भले ही आइकॉनिक रहा हो, लेकिन सुभाष घई ने हाल ही में एक बातचीत में बताया कि उन्होंने शुरू में इस एक्ट्रेस को रिजेक्ट कर दिया था. 'ताल' में ऐश्वर्या राय, अक्षय खन्ना और अनिल कपूर लीड रोल में थे.

कॉस्मेटिक इमेज

टाइम्स नाउ से बात करते हुए फिल्ममेकर ने बताया कि सरोज खान ने ही ऐश्वर्या का नाम सुझाया था. हालांकि, एक्ट्रेस ने फिल्म रिलीज होने से ठीक पांच साल पहले, 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, इसलिए उन्हें लगा कि वह कॉस्मेटिक की दुनिया से हैं और फिल्म में एक साधारण, छोटे शहर की लड़की का रोल निभाने के लिए सही नहीं हैं. सरोज खान ने 'ताल' फिल्म के आइकॉनिक गाने 'रमता जोगी' की कोरियोग्राफी की थी.

डायरेक्टर ने याद करते हुए बताया कि उन्होंने सरोज से पूछा था कि माधुरी दीक्षित के अलावा कौन इस किरदार की मुश्किल डांस की जरूरतों को पूरा कर सकता है. सरोज खान ने उनका नाम सुझाया. मैंने उनसे पूछा कि अभी 3-4 हीरोइनें हैं, और उनमें से सबसे अच्छा डांस कौन करती है. उन्होंने ऐश का नाम लिया. मैं हैरान रह गया और उनसे कहा कि ऐश तो कॉस्मेटिक की दुनिया से हैं.

सुभाष को ऐश्वर्या के रोल निभाने की काबिलियत पर तब तक यकीन नहीं हुआ, जब तक उन्होंने उन्हें मशहूर डायरेक्टर मणिरत्नम की तमिल फिल्म 'इरुवर' में काम करते नहीं देखा. उन्होंने याद करते हुए कहा, "मैंने उनकी 1-2 फिल्में देखी थीं, इसलिए मुझे लगा कि वह ज्यादातर मॉडलिंग और कॉस्मेटिक साइड पर हैं. मेरे एक दोस्त ने मुझे उनकी मणिरत्नम वाली फिल्म देखने को कहा. मणिरत्नम ने मेरे लिए एक ट्रायल रखा और जब मैंने तमिल फिल्म 'इरुवर' देखी, तो मुझे पता चल गया कि यही वह लड़की है. मैंने उनसे कहा कि शुरुआत में आप पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं होगा और फिर धीरे-धीरे यह बढ़ेगा और आखिर में आप एक दिवा बन जाएंगी."

सुभाष ने माना कि ऐश्वर्या ने 'ताल' के लिए उनकी सोच को पूरी तरह अपनाया और रोल के प्रति उनके कमिटमेंट की तारीफ की. उन्होंने उनकी तुलना अमिताभ बच्चन से भी की और कहा कि देश के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक होने के बावजूद, मेगास्टार भी डायरेक्टर की सोच को अपनाते हैं.

'ताल' के बारे में

'ताल' को सुभाष घई ने को-राइट, एडिट, प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था. फिल्म में अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अमरीश पुरी और आलोक नाथ सपोर्टिंग रोल में हैं. यह फिल्म देश और विदेश के बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी कमर्शियल हिट रही.