ऐश्वर्या राय ने जब दिया था इस एक्टर संग किसिंग सीन, फिल्म में अभिषेक बच्चन भी आए थे नजर, मिला था लीगल नोटिस 

ऐश्वर्या राय ने बताया कि ऋतिक रोशन संग धूम 2 में किसिंग सीन देने पर उन्हें जब लीगल नोटिस मिला तो वह बिल्कुल हैरान रह गई थीं. 

ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म में दिया था किसिंग सीन
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय फैंस की दिलों की धड़कन हैं. उन्होंने देवदास, हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों में अपनी खूबसूरती और अदायगी से फैंस के दिलों पर राज किया. आज यानी 1 नवंबर को ऐश्वर्या राय 52वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर हम आपको उनका साल 2012 के इंटरव्यू का एक किस्सा बताने वाले हैं, जो उन्होंने डेली मेल को दिया था. इसमें उन्होंने बताया कि वह किसिंग सीन देने से अनकंफरटेबल हो जाती थीं, जिसके चलते उन्होंने कई ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया था. इतना ही नहीं उन्होंने याद किया कि धूम 2 में ऑनस्क्रीन किस सीन देने पर उन्हें लीगल नोटिस भी मिला था. 

ऐश्वर्या राय ने बताया कि उन्होंने वेस्टर्न सिनेमा की स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वह इंटिमेट सीन देने में कंफर्टेबल नहीं थीं. खासकर किसिंग क्योंकि यह पहले कभी स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया और वह इसके लिए तैयार नहीं थीं. ऐश्वर्या राय ने कहा, "लेकिन मैंने सोचा कि अगर मुझे उस रास्ते पर जाना ही है, तो पहले मुझे अपने सिनेमा में ऐसा करना चाहिए. 

आगे उन्होंने कहा, मैंने धूम 2 में एक बार ऐसा किया था और यह एक बड़ा मुद्दा बन गया. आपको हैरानी होगी, लेकिन मुझे देश के कुछ लोगों से लीगल नोटिस मिले थे, जिनमें कहा गया, 'आप आइकॉनिक हैं, आप हमारी लड़कियों के लिए एक मिसाल हैं, आपने अपनी जिंदगी इतने बेहतरीन तरीके से जी है - वे आपको पर्दे पर ऐसा करते हुए देखकर सहज नहीं हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया?'"

लीगल नोटिस मिलने से हैरान ऐश्वर्या ने कहा, मैं ऐसे थी कि वाह. मैं एक एक्टर हूं और अपना काम कर रही हूं. और यहां मुझे दो-तीन घंटे की फिल्म में कुछ सेकंड समझाने को कहा जा रहा था. कई एक्टर्स ने फिल्मों में किस किया है और करते रहे हैं, लेकिन पब्लिकली अफेक्शन दिखानी भारतीय संस्कृति में अभी भी उतना आम नहीं है. हमारे सिनेमा में एक्टर भी पर्दे पर सहज किसिंग करते हुए बहुत कम ही दिखाई देते हैं. यह अक्सर एक सीन जैसा लगता है. हमारी स्क्रिप्ट में यह उतना स्वाभाविक नहीं है - हमारे गाने हैं. पश्चिमी फिल्मों में जो किसिंग होता है, वही हमारे गाने भी करते हैं. यहीं हमारे दर्शक वही भावनाएं अनुभव करते हैं, जो पश्चिमी दर्शक अपने एक्टर्स के किसिंग के समय अनुभव करते हैं."

गौरतलब है कि धूम 2 में ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन की कैमेस्ट्री देखने को मिली थी. फिल्म को संजय गाध्वी ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में ऐश्वर्या राय के पति अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, बिपाशा बसु भी अहम किरदारमों में नजर आए थे. 
 

