Hrithik Roshan ने सालों बाद खोला अपने 'अंगूठे' का सीक्रेट, बोले- इसकी वजह से ये 2 काम करना है नामुमकिन

ऋतिक और सबा की लव स्टोरी की शुरुआत साल 2022 में हुई थी, जब उन्हें पहली बार मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर देखा गया था. इसके बाद करण जौहर के 50वें बर्थडे पर दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया.

ऋतिक रोशन ने सबा आजाद के साथ डांस की तस्वीरें शेयर कर अपने 'डबल अंगूठे' का मजाक उड़ाया.

Hrithik Roshan Double Thumb Secret :  हैंडसम हंक ऋतिक रोशन प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं. साल 2025 खत्म होने वाला है और नए साल 2026 के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. ऐसे में ऋतिक ने अपने फैंस को एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज दिया है. उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ डांस करते हुए कुछ रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. साथ ही उन्होंने अपने डबल थंब से जुड़ी एक फनी बात भी शेयर की है. जिसे जानने के बाद उनके फैंस उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की खूब तारीफ कर रहे हैं. 

ऋतिक ने इंस्टाग्राम पर सबा के साथ अपनी फोटोज शेयर करते हुए बड़े ही मजाकिया अंदाज में अपने 'डबल अंगूठे' (Double Thumb) का जिक्र किया. उन्होंने लिखा कि अपने डबल अंगूठे की वजह से वो ठीक से 'हैंड हार्ट' नहीं बना पाते. उन्होंने मजाक में कहा कि ये दूसरी ऐसी चीज है जो वो अपने इस अंगूठे की वजह से नहीं कर पा रहे हैं. साथ ही उन्होंने इस पोस्ट के जरिए अपने फैंस को ढेर सारा प्यार देते हुए आने वाले साल 2026 की एडवांस में बधाई भी दी.

बता दें चाहे फैमिली फंक्शन हो या वेकेशन सबा और ऋतिक अक्सर साथ नजर आते हैं.इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत साल 2022 में हुई थी, जब उन्हें पहली बार मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर देखा गया था. इसके बाद करण जौहर के 50वें बर्थडे पर दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया. 1 अक्टूबर 2025 को दोनों ने अपनी चौथी एनिवर्सरी मनाई थी.


अगर काम की बात करें तो वॉर 2 के बाद अब फैंस की नजरें कृष 4 (Krrish 4) पर टिकी हैं. ऋतिक के फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि इस फिल्म की शूटिंग मुंबई और यूरोप में शुरू हो चुकी है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार ऋतिक रोशन खुद इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं. ऐसे में अब भारत के इस चहेते सुपरहीरो को पर्दे पर दोबारा देखने के लिए फैंस बेताब हैं.

