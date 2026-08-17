शक्तिमान के बाद अब शिव भक्ति में डूबे मुकेश खन्ना, लॉन्च किया हिंदी में ‘शिव तांडव स्तोत्र’

अपने लोकप्रिय किरदार शक्तिमान के लिए कई पीढ़ियों के बीच पहचान बनाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना एक बार फिर अपने नए गीत शिव तांडव स्तोत्र को लेकर चर्चा में हैं. इस बार उन्होंने प्रसिद्ध संस्कृत स्तोत्र को हिंदी में प्रस्तुत किया है, ताकि लोग केवल इसका पाठ ही न करें, बल्कि इसके भाव और अर्थ को भी आसानी से समझ सकें. शिव तांडव स्तोत्र का यह खास प्रस्तुतीकरण मुंबई में आयोजित एक विशेष मीडिया कार्यक्रम के दौरान जारी किया गया. इस मौके पर मुकेश खन्ना के साथ सिंगर शान भी मौजूद रहे और दोनों ने मिलकर गीत का अनावरण किया.

कार्यक्रम की शुरुआत देश के अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित आओ बच्चों के लॉन्च से हुई. इसके बाद मुकेश खन्ना ने सभी को बताया कि अभी एक और खास प्रस्तुति सामने आनी बाकी है. इसके बाद शिव तांडव स्तोत्र को दूसरी बड़ी प्रस्तुति के रूप में पेश किया गया.

इस गीत की खास बात यह है कि मुकेश खन्ना ने इसमें अभिनय करने के साथ-साथ अपनी आवाज भी दी है. वीडियो में उन्होंने अलग-अलग भूमिकाएं निभाई हैं, जिसके कारण इसकी प्रस्तुति और भी प्रभावशाली नजर आती है.

संस्कृत के श्लोकों का अर्थ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश

मुकेश खन्ना ने बताया कि शिव तांडव स्तोत्र ऐसा स्तोत्र है जिसे लोग लंबे समय से सुनते और पढ़ते आए हैं, लेकिन संस्कृत की कठिन भाषा के कारण बहुत से लोग इसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते.

इसी सोच के साथ उन्होंने इसे हिंदी में प्रस्तुत करने का फैसला किया. उनका उद्देश्य है कि इस महान स्तोत्र का भाव केवल संस्कृत जानने वाले लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि देश का आम व्यक्ति भी इसे समझ सके.

इस प्रस्तुति के पीछे उनके बचपन की एक खास याद भी जुड़ी हुई है. मुकेश खन्ना ने अपने पिता को बचपन में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए सुना था. वही पुरानी याद आगे चलकर इस हिंदी प्रस्तुति की प्रेरणा बनी.

भक्ति और संगीत का अनोखा मेल

शिव तांडव स्तोत्र के संगीत को नवीन शर्मा ने तैयार किया है. संगीत में भक्ति की भावना को बनाए रखते हुए इसे प्रभावशाली और भव्य अंदाज देने की कोशिश की गई है.

गीत के वीडियो के लिए ब्लिज़ एंटरटेनमेंट की ओर से एआई आधारित दृश्य प्रभाव तैयार किए गए हैं, जिनका नेतृत्व विजय भानुशाली ने किया है. वीडियो में भक्ति के साथ-साथ भव्य दृश्य देखने को मिलते हैं, जो गीत के प्रभाव को और बढ़ाते हैं.

सिंगर शान ने भी किया गीत का लॉन्च

कार्यक्रम मेंसिंगर शान पूरे समय मुकेश खन्ना के साथ मौजूद रहे. उन्होंने पहले आओ बच्चों के लॉन्च में हिस्सा लिया और इसके बाद शिव तांडव स्तोत्र के अनावरण का भी हिस्सा बने.

दोनों गीतों को लेकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने टीम को शुभकामनाएं दीं. खास तौर पर शिव तांडव स्तोत्र को लेकर लोगों में उत्सुकता देखने को मिली, क्योंकि हिंदी में इसके भाव को समझने का अवसर श्रोताओं को एक अलग अनुभव देता है.

रिलीज के बाद लोगों से मिल रहा है प्यार

शिव तांडव स्तोत्र के जारी होने के बाद इसे लेकर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई लोगों ने मुकेश खन्ना की आवाज और हिंदी प्रस्तुति की सराहना की है.

लोगों का कहना है कि हिंदी में प्रस्तुत किए जाने के कारण वे इस प्राचीन स्तोत्र के भाव को पहले की तुलना में बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं. कई दर्शकों ने इसके वीडियो और भावनात्मक प्रस्तुति को भी पसंद किया और इसे ऐसा गीत बताया जो सुनने वालों को भावुक करने के साथ-साथ रोमांचित करता है.

नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की पहल

शिव तांडव स्तोत्र की यह प्रस्तुति भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में एक प्रयास के रूप में भी देखी जा रही है.

इसका उद्देश्य प्राचीन रचनाओं को ऐसे रूप में लोगों के सामने लाना है, जिसे आज की पीढ़ी भी आसानी से समझ और महसूस कर सके. टीम की ओर से संकेत दिया गया है कि आने वाले समय में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत से जुड़े ऐसे और भी गीत सामने आ सकते हैं.