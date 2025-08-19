विज्ञापन

सलमान खान के बाद सिकंदर का डायरेक्टर शाहरुख खान के साथ बनाने वाला था फिल्म, जानें क्यों नहीं बन सकी बात

डायरेक्टर एआर मुरुगादॉस इस साल सलमान खान की फिल्म सिकंदर को लेकर काफी सुर्खियों में रहे. उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई.

नई दिल्ली:

डायरेक्टर एआर मुरुगादॉस इस साल सलमान खान की फिल्म सिकंदर को लेकर काफी सुर्खियों में रहे. उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई. इसके बाद अब एआर मुरुगादॉस तमिल फिल्म मद्रासी लेकर आए हैं. इस फिल्म में सिवाकार्तिकेयन मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म मद्रासी 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. वहीं फिल्म की रिलीज से पहले एआर मुरुगादॉस  ने बड़ा खुलासा किया है. सिकंदर के बाद वह अपनी अगली फिल्म में शाहरुख खान को लेने वाले थे. इस फिल्म का मद्रासी ही है. 

हाल ही में गलाटा प्लस को दिए एक इंटरव्यू में मुरुगादॉस ने खुलासा किया कि उन्होंने इस फिल्म को पहले हिंदी में शाहरुख खान के साथ बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका. जब मुरुगादॉस से पूछा गया कि क्या शाहरुख को मद्रासी के लिए अप्रोच करने की खबरें सही हैं, तो उन्होंने इसकी पुष्टि की. उन्होंने बताया कि उन्होंने शाहरुख को सिर्फ मुख्य किरदार के बारे में बताया था, पूरी कहानी नहीं. मुरुगादॉस ने कहा, "मैंने पूरी फिल्म शाहरुख के साथ प्लान नहीं की थी, लेकिन 7-8 साल पहले मैंने उन्हें किरदार के बारे में बताया था. उन्हें यह किरदार पसंद भी आया था." 

उन्होंने आगे बताया कि उस समय उनके पास सिर्फ किरदार का आइडिया था, पूरी स्क्रिप्ट नहीं. सिनेमैटोग्राफर रवि के चंद्रन ने शाहरुख के साथ उनकी मुलाकात करवाई थी. शाहरुख ने बहुत उत्साह दिखाया और फिल्म करने की बात कही, लेकिन लंबे इंतजार और देरी के कारण यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका. मुरुगादॉस ने यह भी कहा कि 2008 में आमिर खान के साथ गजनी के बाद वह हिंदी फिल्में बनाने के लिए ज्यादा प्रेरित नहीं थे. साथ ही, शाहरुख के साथ कम्युनिकेशन की कमी ने भी इस आइडिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया.

शाहरुख आखिरी बार 2023 में पठान, जवान और डंकी में नजर आए थे. वह अब अपनी बेटी सुहाना खान के साथ सिद्धार्थ आनंद की फिल्म किंग की शूटिंग कर रहे हैं. मुरुगादॉस की आखिरी हिंदी फिल्म सिकंदर थी, जिसमें सलमान खान थे, जो मार्च में रिलीज हुई थी. उनकी आने वाली फिल्म मद्रासी में सिवाकार्तिकेयन, रुक्मिणी वसंत, विद्युत जामवाल और बिजु मेनन मुख्य भूमिकाओं में हैं.

