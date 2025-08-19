उदयपुर फाइल्स के निर्माता ने विरोधकर्ता अरशद मदनी को भेजा फिल्म का टिकट

‘उदयपुर फाइल्स' फिल्म शुरुआत से ही विवादों में घिरी रही. इस फिल्म को लेकर कुछ धार्मिक संगठनों की ओर से विरोध दर्ज कराया गया, लेकिन तमाम अड़चनों के बावजूद यह फिल्म अंततः 8 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. फिल्म को कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों में अलग-अलग क्षेत्रों में लगाया गया. इसी बीच, फिल्म के निर्माता अमित जानी ने 19 अगस्त को एक ट्वीट कर चर्चा और तेज कर दी. उन्होंने अपने ट्वीट में फिल्म का विरोध कर रहे मौलाना अरशद मदनी को सीधे संबोधित करते हुए फिल्म का टिकट भेजा और देखने की सलाह दी.

जानी ने ट्वीट में लिखा – “@ArshadMadani007 यह टिकट आपके लिए है. जाइए और देखिए. यह टिकट जानी फायरफॉक्स और निर्देशक भरत एस. श्रिनाते की तरफ से एक दान है.” गौरतलब है कि फिल्म को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सेंसर बोर्ड से हरी झंडी दिलाते हुए क्लीन चिट प्रदान की थी. इसके बाद फिल्म को बिना किसी बड़े प्रचार या भव्य प्रीमियर के, आनन-फानन में महज दो दिनों के भीतर रिलीज कर दिया गया.

निर्देशक भरत श्रीनाते के अनुसार, ‘उदयपुर फाइल्स' को करीब 498 स्क्रीन्स पर उतारा गया. हालांकि, रिलीज डेट बार-बार बदलने और प्रचार की कमी की वजह से दर्शक भ्रमित रहे. साथ ही जिस तरह की रिलीज इसे मिलनी चाहिए थी, वह कानूनी मसलों और समय की कमी की वजह से नहीं मिल पाई. इसका सीधा असर फिल्म के कारोबार पर पड़ा. निर्देशक भरत का कहना है कि अगर फिल्म को प्रचार का पर्याप्त समय मिलता, तो यह और बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी.