रामायण के बाद अब आएगी महाभारत पर फिल्म, दिखेगी अभिमन्यु की वीरगाथा

‘कृष्णावतारम' की सफलता के बाद, फिल्म निर्माता हार्दिक गज्जर दो महत्वाकांक्षी सिनेमाई परियोजनाओं को बड़े पर्दे पर लाने के लिए तैयार हैं. फिल्म निर्माता ‘कृष्णावतारम' से मशहूर हुईं संस्कृति जयाना के साथ ‘ताना रीरी' के लिए फिर से साथ आए हैं. यह फिल्म भारत की समृद्ध लोक कथाओं और सांस्कृतिक विरासत की सबसे आकर्षक कहानियों में से एक का भव्य सिनेमाई चित्रण है. 16वीं शताब्दी के गुजरात के इतिहास पर आधारित यह फिल्म जुड़वां बहनों ताना और रीरी की प्रेरणादायक कहानी को दर्शाती है, जिन्हें उनकी असाधारण संगीत प्रतिभा और शास्त्रीय संगीत के प्रति अपनी भक्ति के माध्यम से अपनी मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करने में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है.

फिल्म का पोस्टर

‘ताना रीरी' का पहला पोस्टर एक प्रभावशाली झलक प्रस्तुत करता है, जिसमें वडनगर की जुड़वां बहनें एक राज्य के भव्य और विशाल द्वारों से होकर गुजरती दिखाई देती हैं. यह पोस्टर 16वीं शताब्दी के युग की भव्यता और दृश्य समृद्धि को दर्शाता है.

हार्दिक गज्जर महाभारत के अभिमन्यु की प्रसिद्ध कहानी को भी ‘अजय अभिमन्यु की महाभारत' शीर्षक के साथ एक भव्य सिनेमाई पुनर्कथन के रूप में बड़े पर्दे पर लाने के लिए तैयार हैं. अपने असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट हौसले के लिए मशहूर अभिमन्यु आज भी सबसे प्रभावशाली पात्रों में से एक हैं, जिनकी वीरता और बलिदान की कहानी पीढ़ियों से लोगों के दिलों में गूंजती रही है.

दो साल में रिलीज होंगी फिल्में

इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से, फिल्म निर्माता दो अलग-अलग लेकिन समान रूप से प्रभावशाली सिनेमाई अनुभवों के जरिए भारत की समृद्ध कहानी कहने की परंपराओं को समकालीन दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं. अथश्रीकथा मोशन पिक्चर्स एलएलपी द्वारा निर्मित ‘ताना रीरी' और ‘अजय अभिमन्यु की महाभारत' का निर्देशन हार्दिक गज्जर ने किया है. ये फिल्में अक्टूबर 2027 और जून 2028 में रिलीज होने वाली हैं.

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