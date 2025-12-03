एक या दो नहीं, तीन बार घोड़ी चढ़े ये 7 स्टार्स, आखिरी वाला निकला सबका उस्ताद, जानें रचाई कितनी शादी

विज्ञापन

नई दिल्ली:

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की हसीना समांथा रुथ प्रभु ने एक बार फिर अपना घर बसा लिया है. एक्ट्रेस ने बीती 1 दिसंबर को डायरेक्टर बॉयफ्रेंड राज निदिमोरू से गुपचुप शादी रचाई. दोनों की ही यह दूसरी शादी है. समांथा की पहली शादी 2021 में टूटी और राज की 2022 में. इस दौरान दोनों एक-दूजे के नजदीक आए. तकरीबन चार साल तक एक-दूजे को गुपचुप डेट करने के बाद दोनों ने गुपचुप शादी भी रचा ली. ऐसे में बात करेंगे उन स्टार्स की जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि तीन बार बार शादी रचाई है. इस लिस्ट में लकी अली से लेकर सिद्धार्थ रॉय कपूर का नाम शामिल है.

लकी अली

बेहतरीन सिंगर लकी अली ने एक नहीं बल्कि तीन शादियां रचाईं. लकी ने पहली शादी मेघन जेन मकक्लियरी, दूसरी शादी इनाया से रचाई थी. सिंगर की दोनों शादियां असफल साबित हुईं और अब वह अपनी तीसरी पत्नी केट एलिजाबेथ हल्लाम संग हैं. तीसरी शादी से उन्हें तीन बच्चे हुए हैं.

सिद्धार्थ रॉय कपूर

फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर आदित्य रॉय कपूर के बड़े भाई सिद्धार्थ रॉय कपूर भी इस लिस्ट में शामिल हैं. सिद्धार्थ ने पहली शादी अपनी बचपन की दोस्त से रचाई थी और साल 2011 में इनका तलाक हो गया. साल 2012 में सिद्धार्थ ने बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन का अपना हमसफर बनाया.

संजय दत्त

बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त की बायोपिक में पता चला था कि उनकी 308 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं. संजय ने अपने अभी तक के जीवन में तीन शादियां रचाई हैं. संजय की पहली पत्नी रिचा शर्मा का 1996 में निधन हो गया था. दूसरी शादी मॉडल रिया पिल्लई से हुई थी और साल 2005 में दोनों अलग हो गए. साल 2008 में संजय की जिंदगी में मान्यता आईं और उन्होंने अपने स्टार हसबैंड को जुड़वां बच्चों का खूबसूरत गिफ्ट दिया.

विधु विनोद चोपड़ा

हिंदी सिनेमा को शानदार फिल्में देने वाले प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने भी तीन शादी रचाई हैं. प्रोड्यूसर ने पहली शादी रेनू सलूजा से की थी. दूसरी पत्नी का नाम शबनम सुखदेव था, जिनसे उनका साल 1989 में तलाक हो गया था. अब उनकी तीसरी पत्नी फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा हैं.

करण सिंह ग्रोवर

तीन शादी करने वालों में बिपाशा बसु के पति करण सिंह ग्रोवर का नाम भी शामिल है. एक्टर ने पहली शादी श्रद्धा निगम से रचाई थी. दूसरी शादी टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट से हुई और तीसरी शादी बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस बिपाशा बसु से हुई. इस शादी से एक्टर की एक बेटी भी है .

नीलिमा अजीम

शाहिद कपूर की मां और एक्ट्रेस नीलिमा ने भी तीन शादी की हैं. उनके पहले पति शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर हैं. इसके बाद उन्होंने राजेश खट्टर से शादी की, जिससे उन्हें बेटे ईशान खट्टर हुए. नीलिमा की तीसरी शादी रजा अली खान से हुई, जो सिर्फ पांच साल तक ही टिक पाई. अब नीलिमा अपने बच्चों के साथ जीती हैं.

कबीर बेदी

दिग्गज बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी इन सब स्टार्स से एक कदम आगे निकले. उन्होंने तीन नहीं बल्कि चार बार शादी रचाई है. उनकी पहली पत्नी प्रोतिमा, दूसरी सुजैन हम्फ्रेस, तीसरी निक्की थी, लेकिन इन तीनों के साथ कबीर का रिश्ता नहीं जम पाया. अब वह अपनी चौथी पत्नी परवीन दुसांज के साथ खुशी-खुशी जीवन जी रहे हैं.

