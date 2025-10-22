विज्ञापन

एक महीने में दूसरी बार सिनेमाघरों में रिलीज होगी कांतारा चैप्टर 1, इस बार देगी हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर

कांतारा चैप्टर 1 इन दिनों सुर्खियों में है. यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसने अब तक 765 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. कांतारा चैप्टर 1 ने कमाई के मामले में कई फिल्मों को भी पीछे छोड़ा है.

नई दिल्ली:

कांतारा चैप्टर 1 इन दिनों सुर्खियों में है. यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसने अब तक 765  करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. कांतारा चैप्टर 1 ने कमाई के मामले में कई फिल्मों को भी पीछे छोड़ा है. यह फिल्म हर दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. अब कांतारा चैप्टर 1 को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. ऋषभ शेट्टी की यह फिल्म अब एक महीने के अंदर फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. कांतारा चैप्टर 1 जल्द ही अंग्रेजी संस्करण में सिनेमाघरों में आएगी. 

इस कन्नड़ हिट फिल्म के लेखक, निर्देशक और मुख्य अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने बुधवार को घोषणा की कि कांतारा चैप्टर 1 का अंग्रेजी संस्करण जल्द ही दुनियाभर में रिलीज होगा. ऋषभ ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, “एक ऐसी पवित्र गाथा जो सीमाओं और भाषाओं से परे है! #KantaraChapter1 का अंग्रेजी संस्करण 31 अक्टूबर से दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगा. आस्था, संस्कृति और भक्ति की इस महाकाव्य यात्रा को पूरे वैभव के साथ अनुभव करें.”

पोस्टर के अनुसार, फिल्म की मूल अवधि 2 घंटे 48 मिनट है, लेकिन अंग्रेजी संस्करण 2 घंटे 14 मिनट का होगा. फिल्म निर्माताओं के एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कांतारा चैप्टर 1 भारत की पहली ऐसी फिल्म होगी, जिसका अंग्रेजी डब संस्करण मूल रिलीज के इतने करीब दुनियाभर के सिनेमाघरों में आएगा.  कांतारा चैप्टर 1, 2022 की हिट फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है, जिसने तुलु परंपरा दैव कोला को दुनिया से परिचित कराया. प्री-औपनिवेशिक भारत में आधारित यह फिल्म बेर्मे (ऋषभ) नामक एक आदिवासी व्यक्ति की कहानी है, जो अपने लोगों की गरिमा के लिए क्षेत्र के अभिजात वर्ग के खिलाफ लड़ता है. फिल्म में रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसे होमबाले फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है.

