'बॉर्डर 2' की रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बीच सनी देओल की एक्शन-थ्रिलर फिल्म का ऐलान, गजनी डायरेक्टर की फिल्म में सनी पाजी का एक्शन

बॉर्डर 2 (Border 2) की रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बीच सनी देओल (Sunny Deol) को लेकर एक बड़ा ऐलान हो गया है. बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म दो दिन में 72 करोड़ 69 लाख रुपये कमा चुकी है. इस फिल्म ने सनी देओल की स्टार पॉवर का बॉक्स ऑफिस पर लोहा मनवा दिया है. 68 साल के सनी देओल को लेकर बॉलीवुड में एक बड़ा ऐलान हुआ है, जिसने फिल्म प्रेमियों के बीच खलबली मचा दी है. प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट, साथ ही प्रसिद्ध निर्देशक ए.आर. मुरुगदॉस ने सनी देओल और ज्योतिका को लेकर अनटाइटल्ड एक्शन थ्रिलर फिल्म का ऐलान किया है. इस प्रोजेक्ट का निर्देशन बालाजी गणेश करेंगे. फिल्म की शूटिंग फरवरी 2026 से शुरू होने वाली है, और यह सनी देओल के करियर में एक नया अध्याय जोड़ने वाली मानी जा रही है.

एक्सेल एंटरटेनमेंट, जो 'दिल चाहता है', 'डॉन', 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' जैसी हिट फिल्मों के लिए जानी जाती है, पहली बार सनी देओल के साथ काम कर रही है. रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने इस कॉलेबोरेशन को लेकर उत्साह जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट हाई-कॉन्सेप्ट एक्शन से भरपूर होगा, जिसमें इमोशनल डेप्थ भी होगी. ए.आर. मुरुगदॉस, जिनकी फिल्में 'गजनी', 'थुप्पक्की' और 'हॉलिडे' जैसी एक्शन से भरपूर रही हैं, इस प्रोजेक्ट में क्रिएटिव इनपुट दे रहे हैं. मुरुगदॉस का एक्शन डिजाइन और कहानी कहने का अंदाज इस फिल्म को और भी दमदार बनाने वाला है.

'गदर 2' और 'बॉर्डर 2' जैसी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस को कंपा देने वाले सनी देओल, अब इस नए प्रोजेक्ट के साथ एक बार फिर एक्शन के मैदान में उतर रहे हैं. दक्षिण भारतीय सिनेमा की सुपरस्टार ज्योतिका इस फिल्म में सनी देओल के साथ लीड रोल में नजर आएंगी. दोनों की जोड़ी पहली बार स्क्रीन पर दिखेगी, जो दर्शकों के लिए एक नया और रोमांचक अनुभव साबित होगी.

इस ऐलान के साथ ही सनी देओल के फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा हुआ है. अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे कलाकार हैं. यह फिल्म 1971 के युद्ध पर आधारित है और पहले पार्ट 'बॉर्डर' की तरह ही देशभक्ति और सैनिकों की बहादुरी को दिखाती है. रिलीज के कुछ दिनों में ही यह फिल्म 72 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है और सनी देओल की सबसे बड़ी हिट्स में शुमार हो गई है.