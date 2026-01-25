Border 2 vs Dhurandhar Box Office Collection Day 2: सनी देओल की बॉर्डर 2 ने रणवीर सिंह की धुरंधर को पछाड़ा? सेकंड डे पर धमाकेदार कलेक्शन

Border 2 vs Dhurandhar Box Office Collection Day 2: पांच दिसंबर से धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही थी. लेकिन अब इसकी बादशाहत को सनी देओल की गदर ने तोड़कर रख दिया है. धुरंधर जहां खुद को साबित कर चुकी है. वहीं, 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर सबको चौंकाकर रख दिया है. सनी देओल की वॉर ड्रामा 'बॉर्डर 2' और रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर' दोनों ही दर्शकों को सिनेमाघरों की ओर खींच रही हैं. लेकिन सेकंड डे कलेक्शन की बैटल में कौन जीता? आइए जानते हैं कि दूसरे दिन का बॉर्डर 2 का कलेक्शन कितना रहा और धुरंधर का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था.

यह भी पढ़ें: बॉर्डर 2 की कमाई में दूसरे दिन आया उछाल, वायरल वीडियो में सनी देओल की फिल्म देखने ट्रैक्टरों में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग

'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 | Border 2 Collection Day 2

सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के दूसरे दिन धमाल मचा दिया है. फिल्म ने पहले दिन 32.10 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि दूसरे दिन यह आंकड़ा बढ़कर 40.59 करोड़ रुपये पहुंच गया. कुल मिलाकर दो दिनों में 'बॉर्डर 2' ने भारत में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (NBOC) के रूप में 72.69 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

यह फिल्म 1997 की क्लासिक 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जिसमें सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे स्टार्स हैं. निर्देशक अनुराग सिंह की यह मूवी देशभक्ति, एक्शन और इमोशंस का परफेक्ट मिक्स है, जो गणतंत्र दिवस वीकेंड पर रिलीज हुई. गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने से फिल्म को अतिरिक्त बूस्ट मिला, और दूसरे दिन की कमाई में 26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 | Dhurandhar Collection Day 2

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन सेकंड डे पर यह 'बॉर्डर 2' से पीछे रह गई. फिल्म ने पहले दिन 28.60 करोड़ रुपये कमाए, जबकि दूसरे दिन 33.10 करोड़ रुपये की कमाई की. कुल दो दिन का नेट कलेक्शन 61.70 करोड़ रुपये था. यह फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी और इसमें रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज स्टार्स हैं. निर्देशन आदित्य धर की यह एक्शन पैक्ड मूवी खूब पसंद की गई है.

बॉर्डर 2 वर्सेज धुरंधर | Border 2 vs Dhurandhar

अब सवाल है, सेकंड डे बैटल में कौन जीता? साफ है कि सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर' को पछाड़ दिया. 'बॉर्डर 2' की दिन 2 कमाई 40.59 करोड़ रुपये रही, जबकि 'धुरंधर' ने 33.10 करोड़ रुपये कमाए. यह अंतर 7.49 करोड़ रुपये का है, जो 'बॉर्डर 2' के मजबूत होल्ड और दर्शकों की पसंद को दर्शाता है.

अब यह देखना है कि 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर कितना लंबा सफर तय करती है क्योंकि 'धुरंधर' तो पहले ही बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है.