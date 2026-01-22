विज्ञापन

Netflix की वो फिल्म जिस पर खर्च हुए 2934 करोड़, IMDb पर मिली 5.9 रेटिंग, 125 मिनट में रोबोट-इंसान की जंग

नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म पर दिल खोलकर पैसा बहाया. डायरेक्टर भी ऐसे लिए जिन्होंने एवेंजर्स जैसी ब्लॉकबस्टर सीरीज दी. लेकिन सब कुछ एक दिखावा बनकर रह गया और नेटफ्लिक्स की सबसे महंगी फिल्म बहुत बड़ा करिश्मा नहीं कर सकी.

Netflix Most Expensive Film: नेटफ्लिक्स की सबसे महंगी फिल्म
Netflix Most Expensive Film: कभी-कभी कोई फिल्म स्क्रीन पर आने से पहले ही इतना शोर मचा देती है कि लोग उसे देखने के लिए अपने आप खिंचे चले आते हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की द इलेक्ट्रिक स्टेट भी बिल्कुल वैसी ही फिल्म है. कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है, तो जिज्ञासा और भी बढ़ गई. रोबोट, तबाह दुनिया, इमोशन और बड़े सितारों का तड़का, सब कुछ एक साथ परोसा गया. रिलीज होते ही फिल्म ट्रेंड में आ गई और हर तरफ इसी की बातें होने लगीं. लेकिन कुछ ही समय में सवाल उठने लगे कि क्या ये फिल्म सिर्फ आंखों को चकाचौंध करती है या दिल को भी छू पा रही है.

फिल्म की कहानी एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां इंसान और रोबोट के बीच पहले बड़ी लड़ाई हो चुकी है. अब हालात बदले हैं, लेकिन हर तरफ उस जंग के निशान नजर आते हैं. कहानी मिशेल नाम की एक लड़की की है, जो अपने खोए हुए भाई को ढूंढने निकलती है. इस सफर में उसके साथ एक रोबोट भी चलता है, जो कभी हंसाता है तो कभी भावुक कर देता है. रास्ते में अजीब लोग, टूटी मशीनें और डरावने हालात सामने आते हैं. आइडिया दिलचस्प है, लेकिन कहानी कई जगह खिंची हुई लगती है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.9 है.

मिशेल के रोल में मिली बॉबी ब्राउन स्क्रीन पर प्यारी भी लग रही हैं और दमदार भी. कभी वो मासूम सी लड़की नजर आती हैं तो कभी मुश्किल हालात में डटकर खड़ी दिखती हैं. क्रिस प्रैट अपने फुल मस्ती मोड में हैं और जहां आते हैं वहां थोड़ा हंसी-मजाक जरूर जोड़ देते हैं. उनके डायलॉग कई सीन में मुस्कान ले आते हैं. की ह्यू क्वान, स्टेनली टुच्ची और जियानकार्लो एस्पोसिटो जैसे कलाकार फिल्म को संभालने का काम करते हैं. निर्देशन रूसो ब्रदर्स ने किया है. रोबोट और उजड़ी हुई दुनिया देखने में मजेदार लगती है, लेकिन कहानी कई बार रफ्तार खोती नजर आती है.

करीब 320 मिलियन डॉलर (2934 करोड़ रुपये) के बजट के साथ ये नेटफ्लिक्स की सबसे महंगी फिल्म (Netflix Most Expensive Film) बन गई. इतना पैसा खर्च होने के बाद भी दर्शकों की राय बंटी हुई नजर आई. शुरुआत में फिल्म ट्रेंड में रही, लेकिन कुछ ही दिनों में चर्चा ठंडी पड़ गई. कई लोगों को इसके विजुअल्स बहुत पसंद आए, तो कई ने कहा कि कहानी पकड़ नहीं बना पाई. सोशल मीडिया पर इसे लेकर मीम्स भी बने और ‘फ्लॉप' जैसे शब्द भी सुनने को मिले. हालांकि बच्चों और फैमिली ऑडियंस को रोबोट वाले सीन खूब पसंद आए. कुल मिलाकर ये फिल्म ये दिखाती है कि बड़ा बजट जरूरी है, लेकिन दिल जीतने के लिए कहानी उससे भी ज्यादा जरूरी होती है.

