बॉर्डर 2 के पोस्टर पर फैंस ने चढ़ाई फूल- माला, सनी देओल को दूध से नहलाया, ट्रैक्टर में भर कर पहुंचे लोग

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. उम्मीद मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने शानदार ओपनिंग किया. सनी देओल की बड़ी संख्या में फैन फॉलोइंग है. खासकर बॉर्डर पार्ट 1 बड़ी हिट थी. ऐसे में फैंस को लंबे समय से बॉर्डर 2 के रिलीज का इंतजार था. अब फिल्म के रिलीज के बाद फैंस अलग ही तरह का क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म की रिलीज के बाद सनी देओल के फैंस में खासा उत्साह है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें फैंस फिल्म 'बॉर्डर 2' के पोस्टर पर सनी देओल को दूध चढ़ा रहे हैं.

वीडियो में देख सकते हैं कि फिल्म 'बॉर्डर 2' के पोस्टर पर सनी देओल को फैन फूल माला चढ़ा रहे हैं. इसके बाद वह एक्टर को दूध से नहला रहे हैं. फिल्म को देखने के लिए फैंस सिनेमा घरों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. एक अन्य महिला फैन को सिनेमाघर के बाहर डांस करते देखा गया. देशभक्ति में झूम रहे लोग हाथों में तिरंगा लेकर फिल्म का जश्न मना रहे हैं और सिनेमाघरों तक पहुंच रहे हैं.

ट्रैक्टर से पहुंचे फैंस

शहरों तक ही नहीं गांवों में सनी देओल की फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त जोश है. दूर दराज के लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर टिकट बुक कराने पहुंच रहे हैं. यही नहीं उन्होंने फिल्म बॉर्डर 2 का पोस्टर ट्रैक्टर पर लगाए हुए हैं. देख कर ऐसा लग रहा है, मानों यह कोई जनीतिक रैली हो.बच्चे, जवान और बड़ों में फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है.



बॉर्डर का सिक्वल है 'बॉर्डर 2'

बता दें कि फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 में रिलीज हुई 'बॉर्डर' की सीक्वल है. फिल्म ने अपने पहले दिन शानदार ओपनिंग की है. कल शुक्रवार को ओपनिंग डे पर फिल्म ने 30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. बॉर्डर 2 ने 'धुरंधर' को भी पछाड़ दिया है. धुरंधर ने ओपनिंग डे पर 28 करोड़ रुपये की कमाई की थी.