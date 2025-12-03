विज्ञापन

कैमरा के सामने 60 साल के आमिर खान ने लुटाया 46 साल की गर्लफ्रेंड के लिए प्यार, हाथों में हाथ डाले इस अंदाज में आए नजर

आमिर खान अक्सर गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट के साथ नजर आते रहते हैं. फिर चाहें वो किसी शो में शिरकत करना हो या किसी प्रमोशन इवेंट में.

Read Time: 3 mins
Share
कैमरा के सामने 60 साल के आमिर खान ने लुटाया 46 साल की गर्लफ्रेंड के लिए प्यार, हाथों में हाथ डाले इस अंदाज में आए नजर
कैमरा देख लवी-डवी हुए आमिर खान और गौरी, हाथों में हाथ डाले हुए आए नजर
नई दिल्ली:

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाने वाले एक्टर आमिर खान अपनी फिल्मों के लिए तो चर्चा में रहते ही हैं, इसके अलावा वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं. आमिर ने कुछ समय पहले अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट को सबके सामने इंट्रोड्यूस किया और उन खबरों पर विराम लगा दिया जिनमें कहा जा रहा था कि वो सना फातिमा शेख को डेट कर रहे हैं. अब आमिर खान अक्सर ही गौरी के साथ नजर आते रहते हैं. फिर चाहें वो किसी शो में शिरकत करना हो या किसी प्रमोशन इवेंट में. हाल ही में एक्टर को फिर से गौरी के साथ स्पॉट किया गया जहां वो कैमरे को देखकर थोड़ा लवी-डवी मूड में आ गए. एक्टर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें: 2025 का पॉपुलर एक्टर बना 27 साल का ये हीरो, आमिर खान को छोड़ा पीछे, देखें IMDB की मॉस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट

क्या है वीडियो में खास? 

आमिर और गौरी का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है जिसमें दोनों मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एयरपोर्ट गेट से निकलते हुए जैसे ही आमिर सामने पैपराजी को देखते हैं वैसे ही वो गौरी का हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़े हुए ही कार तक जाते हैं. दोनों का ये वीडियो फैंस को काफी क्यूट लग रहा है. आपको बता दें कि आमिर खान ने गौरी को एक्टर के बर्थडे से कुछ दिन पहले मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था. 

कौन हैं गौरी स्प्रेट? 

आमिर खान की पर्सनल लाइफ तो खुली किताब की तरह है. उन्हें चाहने वाला हर शख्स ये जानता है कि आमिर, गौरी को डेट करने से पहले दो शादियां कर चुके हैं. उनकी पहली पत्नी का नाम रीना दत्ता और दूसरी पत्नी का नाम किरण राव है. आमिर भले ही दोनों पत्नियों से अलग हो चुके हों, लेकिन एक्स वाइफ्स के साथ उनके अच्छे संबंध हैं. वहीं बात करें गौरी की तो ये तलाकशुदा हैं और इनका 6 साल का बेटा है. गौरी अब आमिर के साथ उनके प्रोडक्शन हाउस में काम करती हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aamir Khan, Gauri Spratt, Aamir Khan Girlfriend Gauri Spratt, Gauri Spratt Age, Aamir Khan Age
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com