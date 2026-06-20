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आमिर खान की तीसरी बेगम बनेंगी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट, 5 जुलाई को करेंगे प्राइवेट वेडिंग

आमिर और गौरी दो साल से ज्यादा समय से साथ में हैं. इस फैसले के बारे में बात करते हुए आमिर ने 'वैरायटी इंडिया' को बताया, "शादी की खबर सच है. यह 5 जुलाई को है." हालांकि शादी एकदम सादगी से होगी.

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आमिर खान की तीसरी बेगम बनेंगी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट, 5 जुलाई को करेंगे प्राइवेट वेडिंग
आमिर खान गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ 5 जुलाई को करेंगे प्राइवेट वेडिंग
नई दिल्ली:

बॉलीवुड स्टार आमिर खान अपनी पर्सनल जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. एक्टर ने कन्फर्म किया है कि वे अपनी लंबे समय की पार्टनर गौरी स्प्रैट से 5 जुलाई, 2026 को शादी करेंगे. आमिर और गौरी दो साल से ज्यादा समय से साथ में हैं. इस फैसले के बारे में बात करते हुए आमिर ने 'वैरायटी इंडिया' को बताया, "शादी की खबर सच है. यह 5 जुलाई को है." हालांकि शादी एकदम सादगी से होगी.

खबर है कि आमिर और गौरी किसी भव्य आयोजन के बजाय एक प्राइवेट और इंटीमेट सेरेमनी में शादी करेंगे. 'फिल्मफेयर' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कपल 5 जुलाई को घर पर रजिस्टर्ड शादी के जरिए अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप देगा, जिसमें उनके परिवार और करीबी दोस्तों को शामिल किया जाएगा. यह फैसला दिखाता है कि कपल अपनी पर्सनल जिंदगी को बेवजह की लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करता है. रॉयल रिसेप्शन या दिखावटी जश्न के बजाय, उनका पूरा ध्यान अपने सबसे करीबी लोगों के साथ दिन बिताने पर होगा.

आमिर ने बताया कि "यह घर पर ही एक बहुत साधारण रजिस्टर्ड शादी होगी, जिसमें सिर्फ दोनों परिवार और बहुत करीबी दोस्त शामिल होंगे. हम दोनों इसे बहुत सादा रखना चाहते हैं." शादी की वजह से आमिर ने काम से ब्रेक लिया है.

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3 इडियट्स 2 में बिजी आमिर

फिलहाल वह राजकुमार हिरानी की फिल्म '3 इडियट्स 2' की तैयारियों में लगे थे. यह 2009 की सुपरहिट फिल्म का सीक्वल है. सीक्वल में, इस किरदार को एक ऐसे शादीशुदा आदमी के तौर पर दिखाया जाएगा जो मिड-लाइफ क्राइसिस से जूझ रहा है. आमिर कहते हैं, "मुझे नहीं पता कि राजू (हिरानी) ने क्या प्लान किया है. लेकिन हां, फिल्म में हम सभी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, जाहिर है. उस समय मैं बहुत छोटा था."

कौन हैं गौरी स्प्रैट?

मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली गौरी फैशन, ब्यूटी और वेलनेस के प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं. सालों से उन्होंने लाइफस्टाइल और सैलून इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया है और अभी वह मुंबई में रहती हैं. वह एक बेटे की मां भी हैं. हालांकि, बहुत से लोग उनके बारे में तब जान पाए जब आमिर के साथ उनका रिश्ता सबके सामने आया, लेकिन असल में उनकी कहानी दशकों पुरानी है.

आमिर ने मार्च 2025 में अपने 60वें जन्मदिन के जश्न के दौरान मीडिया के सामने गौरी से परिचय कराया और पहली बार अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया. तब से, यह जोड़ा पब्लिकली एक साथ दिखाई देता रहा है.

एक पुराने इंटरव्यू में, आमिर ने बताया कि वह उनसे मिलकर कितना खुशकिस्मत महसूस करते हैं और उनके रिश्ते ने कैसे उनकी जिंदगी बदल दी है. उन्होंने नवभारत टाइम्स से कहा, "मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं गौरी से मिला और हमारा रिश्ता शुरू हुआ. वह बहुत अच्छी हैं, उनके साथ मुझे शांति मिलती है. हालांकि किरण राव और रीना दत्ता (पूर्व पत्नियां) के साथ भी मेरा रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन बात नहीं बन पाई. जब आपने पूछा, तो मुझे लगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि गौरी मेरी जिंदगी में आईं. हम साथ में बहुत खुश हैं. मुझे लगता है अब जाकर मैं मुकम्मल हुआ हूं."

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आमिर कर रहे तीसरी शादी

यह आमिर की तीसरी शादी होगी. इससे पहले एक्टर 1986 से 2002 तक रीना दत्ता के साथ शादीशुदा थे. इस पूर्व जोड़े के दो बच्चे हैं - जुनैद खान और इरा खान. बाद में उन्होंने 2005 में फिल्ममेकर किरण राव से शादी की. इस जोड़े ने 2021 में अलग होने की घोषणा की थी और उनका एक बेटा है, जिसका नाम आजाद राव खान है.

लेखक के बारे में
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प्रियंका तिवारी
Consulting News Writer
2014 में पत्रकारिता की शुरुआत. चौथी दुनिया, सन्मार्ग, अमर उजाला, जनसत्ता जैसे संस्थानों में रिपोर्टिंग की बारीकियों को सीखा. फिल्म, टेक, हेल्थ, आर्ट ए... और पढ़ें
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