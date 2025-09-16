बॉडी भी प्रोड्यूसर के खर्चे पर बनाते हैं एक्टर्स! आमिर खान ने खोले कुछ एक्टर्स की गलत आदतों से जुड़े राज

बॉलीवुड एक्टर और मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से पहचाने जाने वाले आमिर खान ने फिल्म इंडस्ट्री के एक अलग ही ट्रेंड के बारे में बात कर सभी को हैरान कर दिया. आमिर ने फिल्म मेकिंग से अलग अपने पर्सनल खर्चों के लिए मेकर्स से पेमेंट करवाने के ट्रेंड को क्रिटिसाइज किया. आमिर ने बताया कि कुछ एक्टर्स अब मेकर्स से ट्रेनर्स, कुक, ड्राइवरों और यहाँ तक कि सेट पर अपने किचन का खर् उठाने की भी उम्मीद करते हैं. एक्टर जो एक प्रोड्यूसर भी हैं ने तर्क दिया कि ऐसी मांगें अनुचित हैं और मेकर्स पर जबरदस्ती का फाइनैंशियल प्रेशर डालती हैं.

आउटडोर शूटिंग पर अपने परिवार का खर्च खुद उठाते हैं आमिर खान

आमिर ने इस बात पर जोर दिया कि सेट पर सितारों की जरूरतें हो सकती हैं, लेकिन पर्सनल खर्चों को संभालना उनकी जिम्मेदारी है. 'सितारे जमीन पर' एक्टर ने आगे बताया कि वह आउटडोर शूटिंग के दौरान हमेशा अपने परिवार के खर्चों की पेमेंट करते हैं.

फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा के साथ एक इंटरव्यू में आमिर ने कहा, "मैंने सुना है कि आजकल के एक्टर्स अपने ड्राइवरों को भी सैलरी देने की परवाह नहीं करते. वे अपने प्रोड्यूसर्स से उन्हें पेमेंट करने के लिए कहते हैं. इतना ही नहीं, प्रोड्यूसर, एक्टर के स्पॉट बॉय का भी पेमेंट कर रहे हैं. वे यहीं नहीं रुकते. वे अपने ट्रेनर और कुक की पेमेंट तक करवाते हैं. मैंने सुना है कि अब वे सेट पर एक लाइव किचन रखते हैं और प्रोड्यूसर से उसकी पेमेंट करने की उम्मीद करते हैं. वे किचन और जिम के लिए कई वैनिटी वैन की भी मांग करते हैं."

प्रोड्यूसर का बढ़ रहा बोझ

आमिर ने जोर देकर कहा कि ये बढ़ती मांगें निर्माताओं पर अनुचित बोझ डालती हैं. उन्होंने कहा, "ये एक्टर करोड़ों कमाते हैं और फिर भी अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं? मुझे यह बेहद अजीब लगता है. यह इंडस्ट्री के लिए बहुत दुखद और हानिकारक है. मैं दृढ़ता से कह रहा हूं कि यह शर्म की बात है कि आज भी ऐसे एक्टर्स हैं जो अपने प्रोड्यूसर और अपनी फिल्मों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं."

एक्टर्स का पर्सनल खर्च क्यों उठाएं मेकर्स?

आमिर ने पर्सनल ड्राइवरों और असिस्टेंट का खर्च भी प्रोड्यूसर के सिर आने पर भी सवाल उठाए. "एक व्यवस्था थी कि प्रोड्यूसर, एक्टर के ड्राइवर और सेट पर उसके असिस्टेंट का खर्च उठाता था. मुझे यह प्रथा बहुत अजीब लगी. मैंने सोचा, 'ड्राइवर और असिस्टेंट मेरे लिए काम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर इसके लिए पैसे क्यों दे रहा है?' अगर प्रोड्यूसर मेरे पर्सनल स्टाफ को पैसे दे रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि वह मेरे बच्चों की स्कूल फीस भी देना शुरू कर देगा? यह सब कहां रुकेगा?" उन्होंने सवाल किया.

एक्टर के मुताबिक मेकर्स को केवल फिल्म के लिए जरूरी खर्च, जैसे मेकअप, हेयर स्टाइल और कॉस्ट्यूम, ही उठाने चाहिए. उन्होंने कहा, "लेकिन मेरे पर्सनल ड्राइवर या असिस्टेंट को पैसे देकर, वे फिल्म में क्या योगदान दे रहे हैं? वे मेरे लिए काम कर रहे हैं. उन्हें पैसे देना मेरी जिम्मेदारी है, खासकर जब मैं अच्छी कमाई कर रहा हूं."

उन्होंने अपवादों को स्वीकार किया, जैसे कि किसी किरदार के लिए जरूरी ट्रेनिंग, जैसे 'दंगल' में, जहां मेकर्स ने कुश्ती कोचिंग के लिए पैसे दिए थे. आमिर ने कहा, "जल्द ही, ये एक्टर, प्रोड्यूसर से अपने नए फ्लैट का खर्च उठाने की उम्मीद करेंगे. यह बहुत अजीब लगता है."

