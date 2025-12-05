विज्ञापन

Dhurandhar OTT release: इस ओटीटी पर रिलीज होगी 5 हीरो वाली धुरंधर, घर बैठे दिखेगा एक्शन ही एक्शन

रणवीर सिंह की धुरंधर एक हाई-ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर है, जिसने रिलीज के पहले दिन से ही दर्शकों का दिल जीत लिया. दमदार एक्शन, भावनात्मक कहानी और मेजर मोहित के रूप में रणवीर की इंटेंस परफॉर्मेंस को खूब तारीफ मिल रही है.

रिलीज होते ही जमा धुरंधर का जलवा, अब ओटीटी रिलीज की तैयारी
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट आए हैं, और उनके फैंस इसे किसी त्योहार से कम नहीं मान रहे. दिसंबर में बॉलीवुड अपने 15 साल पूरे करने वाले रणवीर, इस बार बन कर आए हैं धुरंधर . आदित्य धर की हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर. फिल्म रिलीज होते ही दर्शकों में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिला. सोशल मीडिया पर इसे शुरुआती फ्रेम से ही दिल धड़काने वाली देशभक्ति एक्शन फिल्म कहा जा रहा है. रणवीर का किरदार लोगों को रोमांचित कर रहा है. अब दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि फिल्म कब ओटीटी पर रिलीज होगी.

दर्शकों का रिएक्शन

5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. ट्रेलर में दिखाई गई रियलिस्टिक फाइट सीन्स, भारी-भरकम एक्शन और सस्पेंस ने पहले ही लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी थीं. फिल्म की कहानी एक स्पाई थ्रिलर की है जो RAW की असली ऑपरेशन्स से इंस्पायर्ड है. खासकर कराची के क्राइम सिंडिकेट्स के खिलाफ हुए ऑपरेशन लियारी से. 214 मिनट की लंबी रनटाइम वाली ये फिल्म दर्शकों को सीट से बांधे रखने में सफल होती दिख रही है. सोशल मीडिया पर दर्शक फिल्म की बैकग्राउंड स्कोर, क्लोज-कॉम्बैट फाइट्स और रोमांचक क्लाइमेक्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि यह रणवीर के करियर की सबसे इंटेंस फिल्मों में से एक है.

OTT रिलीज और आगे की उम्मीदें

जिन लोगों ने फिल्म थिएटर में देख ली है, वो अब इसके OTT प्रीमियर का इंतजार कर रहे हैं. धुरंधर के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं. हालांकि रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है. आमतौर पर बड़ी फिल्मों के OTT प्रीमियर थिएटर रन के बाद ही होते हैं, इसलिए दर्शकों को थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है. कुल मिलाकर, धुरंधर एक ऐसी फिल्म बनकर सामने आई है जो एक्शन, भावनाओं और देशभक्ति का मजबूत कॉम्बिनेशन पेश करती है.

