2025 के 5 टॉप ब्लॉकबस्टर एक्टर्स, अक्षय खन्ना नंबर वन, अक्षय कुमार हो गए विक्की कौशल से भी पीछे

2025 के टॉप कमाईबाज एक्टर्स की लिस्ट में अक्षय खन्ना सबसे आगे रहे जिनकी फिल्मों ने लगभग 1000 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया. जानिए किन सितारों ने इस लिस्ट में जगह बनाई और किसने कितना कमाया.

अक्षय खन्ना की 1000 करोड़ आंधी में सब धुंधले
नई दिल्ली:

2025 बॉक्स ऑफिस के लिए वो साल रहा जब इंडस्ट्री ने कमाई के नए-नए रिकॉर्ड बनते देखे. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक, कई स्टार्स की फिल्मों ने वर्ल्डवाइड मार्केट में धमाका किया. लेकिन इस कमाई की रेस में सबसे आगे निकला एक चौंकाने वाला नाम, अक्षय खन्ना. सालभर में सिर्फ दो फिल्मों से उन्होंने ऐसा तूफान खड़ा किया कि बाकी सारे सितारे पीछे रह गए. चलिए देखते हैं कि किस एक्टर्स ने इस साल कितना कमाया और कौन किस पोजिशन पर पहुंचा.

1. अक्षय खन्ना, विलेन बनकर 1000 करोड़ की दहाड़

अक्षय खन्ना ने 2025 में दो फिल्मों...'छावा' और 'धुरंधर' से बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी. ‘छावा' ने 807.91 करोड़ कमाए, जबकि ‘धुरंधर' ने रिलीज के सिर्फ 4 दिन में 185.5 करोड़ पार कर दिए. दोनों फिल्मों का कुल कलेक्शन 993.41 करोड़ पहुंच गया. 2025 में अक्षय खन्ना कमाई के असली बादशाह साबित हुए.

2. ऋषभ शेट्टी, एक फिल्म, पूरा देश हिला देने वाली कमाई

कन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा: अ लीजेंड चैप्टर 1' ने सिर्फ एक रिलीज के दम पर 852.16 करोड़ कमा लिए. दमदार डायरेक्शन और बेहतरीन एक्टिंग के साथ उन्होंने दिखा दिया कि असली कंटेंट ही करोड़ों का खेल बदल सकता है.

3.विक्की कौशल, छावा ने दिल जीते और 800 करोड़ भी

विक्की कौशल इस साल सिर्फ एक फिल्म में नजर आए, लेकिन क्या कमाल किया... ‘छावा' ने दुनियाभर में 807.91 करोड़ जुटाकर उन्हें कमाई की लिस्ट में टॉप 3 में जगह दिलाई. उनका रॉयल और इमोशनल परफॉर्मेंस बड़े पर्दे पर छा गया.

4. अक्षय कुमार, 755 करोड़ से ज्यादा का खेल

अक्षय कुमार 2025 में चार फिल्मों के साथ सबसे ज्यादा रिलीज़ देने वाले स्टार रहे. 'स्काई फोर्स', 'केसरी चैप्टर 2', ‘हाउसफुल 5' और 'जॉली एलएलबी 3', मिलकर 755.3 करोड़ ले आईं. लगातार हिट देने की उनकी कंसिस्टेंसी उन्हें इस लिस्ट में मजबूती से खड़ा रखती है.

5. मोहनलाल की तीन फिल्मों से 578 करोड़

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की तीन फिल्मों...‘एल 2: एम्पुरान', ‘थुडारम' और ‘हृदयपूर्वम' ने वर्ल्डवाइड 578.45 करोड़ का बिजनेस किया. लगातार मजबूत परफॉर्मेंस और फैन्स की जबरदस्त सपोर्ट ने उन्हें टॉप 5 में जगह दिलाई.

