दृश्यम 3 में अक्षय खन्ना की जगह नहीं ले रहे जयदीप अहलावत, जानें क्या है नया अपडेट

अजय देवगन की सुपरहिट फ्रैंचाइजी 'दृश्यम 3' इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन गलत वजह से. फिल्म से अक्षय खन्ना के अचानक बाहर हो जाने की खबरों ने हलचल मचा दी है. अब निर्देशक अभिषेक पाठक ने इस विवाद पर अपनी सफाई दी है. उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आखिरी समय में बात बिगड़ गई. अभिषेक ने बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, "जयदीप अहलावत अक्षय की जगह नहीं ले रहे. मैं उनके लिए एक बिलकुल नया किरदार लिख रहा हूं."

जयदीप अहलावत का रोल

इससे अफवाहों पर विराम लग गया कि जयदीप पुराने रोल में आएंगे. फिल्म की मुख्य स्टार अजय देवगन ने इस मामले में कोई दखल नहीं दिया. अभिषेक ने बताया, "अजय ने पूरी तरह मुझे पर छोड़ दिया. वैसे भी यह मेरे, अक्षय और प्रोडक्शन के बीच की बात थी." विवाद की जड़ किरदार के लुक को लेकर थी. अभिषेक ने समझाया, "फिल्म ठीक वहीं से शुरू होती है जहां 'दृश्यम 2' खत्म हुई थी. दोपहर कोर्ट रूम में बिना बालों वाला किरदार दिखे और शाम को बालों के साथ आए, यह मुमकिन नहीं. मैंने अक्षय को यह समझाया और वे मान गए. लेकिन कुछ दिन बाद फिर यही बात उठी. हमने कहा कि मिलकर सुलझा लेंगे."

अक्षय खन्ना ने क्यों छोड़ी दृश्यम 3

नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था. नरेशन हो गया, अक्षय को कहानी पसंद आई, लुक फाइनल हो गया, कपड़े बन रहे थे. लेकिन शूटिंग शुरू होने के सिर्फ पांच दिन पहले अक्षय ने फिल्म छोड़ दी. पैसे को लेकर अफवाहों को अभिषेक ने खारिज किया. "यह अफवाहें वे खुद फैला रहे हैं. फीस की बात पहले सुलझ चुकी थी. हमने आपसी सहमति से रकम फाइनल की, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, फिर यह ड्रामा शुरू हुआ." फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में आएगी. फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि विजय सलगांवकर की कहानी अब कैसे आगे बढ़ेगी.

