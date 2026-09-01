कॉलेज स्टूडेंट्स की प्लेलिस्ट में टॉप रहता है 32 साल पुराना ये गाना, करिश्मा-नगमा-अक्षय-अजय की चौकड़ी, अलका-उदित-सानू की तिकड़ी ने जमा दिया रंग

90 के दशक के बॉलीवुड गानों की बात हो और उनमें कॉलेज, दोस्ती, मस्ती और रोमांस का तड़का न हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है. 1994 में आई फिल्म ‘सुहाग' का गाना ‘ये नखरा लड़की का' भी इसी रंग में रंगा हुआ था. फिल्म में अक्षय कुमार और अजय देवगन की जोड़ी के साथ करिश्मा कपूर और नगमा नजर आई थीं. गाने में चारों सितारों की मस्ती और डांस ने इसे खास बना दिया. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस गाने को अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू जैसे तीन लोकप्रिय गायकों ने आवाज दी थी. आज भी 90s के बॉलीवुड और कॉलेज फंक्शन की प्लेलिस्ट में यह गाना अपनी जगह बनाए हुए है.

एक गाने में तीन सुपरहिट आवाजों का मेल

‘ये नखरा लड़की का' को अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू ने मिलकर गाया था. गाने का संगीत आनंद-मिलिंद ने तैयार किया था, जबकि इसके बोल समीर ने लिखे थे. करीब 5 मिनट 51 सेकंड लंबा यह गाना ‘सुहाग' के उन गीतों में शामिल था, जिसमें 90 के दशक की खास मस्ती और चुलबुलापन साफ सुनाई देता है. गाने में लड़का-लड़की की नोकझोंक, एक-दूसरे की तारीफ और मजाकिया अंदाज को डांस के जरिए पेश किया गया. यही वजह है कि यह सिर्फ एक रोमांटिक गाना बनकर नहीं रह गया, बल्कि पार्टी और कॉलेज फंक्शन वाला माहौल भी देने लगा.

अक्षय-अजय के साथ करिश्मा-नगमा की चौकड़ी

‘ये नखरा लड़की का' की एक बड़ी खासियत इसकी स्टारकास्ट थी. अक्षय कुमार और अजय देवगन उस समय तेजी से अपनी पहचान बना रहे थे, जबकि करिश्मा कपूर और नगमा भी 90s की चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल थीं. फिल्म में अक्षय ने राज सिन्हा, अजय ने अजय शर्मा, करिश्मा ने पूजा और नगमा ने मधु का किरदार निभाया था. दिलचस्प बात यह भी है कि ‘सुहाग' पहली फिल्मों में से एक थी जिसमें अक्षय कुमार और अजय देवगन ने साथ काम किया. फिल्म की कहानी कॉलेज के दो दोस्तों, अजय और राज, के इर्द-गिर्द शुरू होती है और आगे चलकर गंभीर मोड़ लेती है. इसीलिए फिल्म के मस्ती भरे गाने कहानी के शुरुआती हल्के-फुल्के माहौल को भी दिखाते हैं.

3 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए 12 करोड़ से ज्यादा

‘सुहाग' सिर्फ गानों की वजह से ही यादगार नहीं रही, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी इसका प्रदर्शन अच्छा रहा. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म का बजट करीब 3 करोड़ था, जबकि इसका इंडिया ग्रॉस 11.94 करोड़ और वर्ल्डवाइड ग्रॉस करीब 12.14 करोड़ रहा. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ‘हिट' घोषित किया गया था. यानी फिल्म ने अपनी लागत के मुकाबले लगभग चार गुना वर्ल्डवाइड ग्रॉस हासिल किया. इसका म्यूजिक भी 1994 में काफी लोकप्रिय रहा और ‘ये नखरा लड़की का' समेत एल्बम के कई गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे.

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आज 32 साल बाद भी जब 90s के बॉलीवुड गानों की प्लेलिस्ट चलती है तो ‘ये नखरा लड़की का' अपने खास अंदाज की वजह से तुरंत पहचान में आ जाता है. तीन दिग्गज आवाजें, चार बड़े सितारे और आनंद-मिलिंद का संगीत- इस कॉम्बिनेशन ने इसे उस दौर का यादगार मस्तीभरा गाना बना दिया.

