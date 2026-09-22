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Hanuman Ansh Box Office Collection Day 46: फिल्म पर बरसा नीम करोली बाबा के भक्तों का प्यार, 46वें दिन कमाए इतने करोड़

Hanuman Ansh Box Office Collection: विशाल चतुर्वेदी के डायरेक्शन में बनी हनुमान अंश को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा. इसका नतीजा ये है कि 46वें दिन भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है.

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Hanuman Ansh Box Office Collection Day 46: फिल्म पर बरसा नीम करोली बाबा के भक्तों का प्यार, 46वें दिन कमाए इतने करोड़
Hanuman Ansh Box Office Collection Day 46: अब तक डटी है हनुमान अंश
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नई दिल्ली:

हनुमान अंश को बॉक्स ऑफिस पर आए सात हफ्ते हो चुके हैं. 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने अभी तक टिकट खिड़की पर पकड़ बनाई हुई है. इस फिल्म ने अपने सातवें हफ्ते के पहले सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर हल्की गिरावट दर्ज की है लेकिन ये भी किसी और फिल्म की कमाई के मुकाबले ज्यादा ही है. फिल्म ने 46वें दिन भारत में नेट 4 करोड़ रुपये कमाए. अब इसकी कुल भारत नेट कलेक्शन 275.88 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है.

सैकनिलक के मुताबिक, सोमवार 21 सितंबर को फिल्म ने 7,629 शोज से 4 करोड़ रुपये कमाए. रविवार को 13.75 करोड़ कमाने के बाद ये करीब 70.9 पर्सेंट की गिरावट है. फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 15% रही. सुबह के शो में 9%, दोपहर में 15.23% और शाम के शोज में 16.38% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई.

सातवें वीकेंड की रिपोर्ट

फिल्म ने सातवें हफ्ते के वीकेंड पर अच्छा परफॉर्म किया था. शुक्रवार को 5 करोड़, शनिवार को 9.75 करोड़ और रविवार को 13.75 करोड़ रुपये कमाए थे. सोमवार को थोड़ी गिरावट देखने को मिली.

वर्ल्डवाइड कलेक्शन 350 करोड़ पार

फिल्म की डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन 325.80 करोड़ रुपये हो गई है. ओवरसीज से 46वें दिन 50 लाख रुपये जुड़े, जिससे ओवरसीज टोटल 26.50 करोड़ पहुंच गया. इस तरह हनुमान अंश की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 352.30 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है. 

वीक-वाइज कलेक्शन
•  वीक 1: 1.08 करोड़
•  वीक 2: 40 लाख
•  वीक 3: 10.40 करोड़
•  वीक 4: 61 करोड़
•  वीक 5: 90.25 करोड़
•  वीक 6: 80.25 करोड़

हनुमान अंश के कलाकार

विशाल चतुर्वेदी के डायरेक्शन में बनी हनुमान अंश में शोभिनव सत्य और चंदन के आनंद लीड रोल में हैं. चंदन ने हाल में एनडीटीवी से खास बातचीत में फिल्म से जुड़े अपने अनुभव शेयर किए. चंदन ने बताया कि उन्हें साइन किसी दूसरे किरदार के लिए किया गया था लेकिन हालात ऐसे बने कि फिल्म के नैरेटर के साथ साथ उन्हें राम नंदन भोसले जैसा अहम किरदार मिला. दरअसल जिन्हें यह किरदार मिला वह कुछ वजहों से फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए. ऐसे में ये किरदार सीधे चंदन की झोली में आ गिरा. 
 

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