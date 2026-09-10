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बॉलीवुड के 100  बेहतरीन साउंडट्रैक में 1976 की इस फिल्म के 10 गाने, मुकेश, लता, किशोर और अमिताभ बच्चन ने दी आवाज

1976 में आई फिल्म के 10 गानों में अमिताभ बच्चन, मुकेश, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज ने खूबसूरत बना दिया. 

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बॉलीवुड के 100  बेहतरीन साउंडट्रैक में 1976 की इस फिल्म के 10 गाने, मुकेश, लता, किशोर और अमिताभ बच्चन ने दी आवाज
अमिताभ बच्चन की 50 साल पुरानी फिल्म के 10 के दस गाने सुपरहिट
नई दिल्ली:

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है... ये वो गाना है, जिस डायलॉग को अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज से खास बना दिया. जबकि मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज ने इसे सदाबहार बना दिया. लेकिन 50 साल पुरानी फिल्म में यह इकलौता गाना नहीं था, जिसने फैंस के दिलों पर राज किया. हम बात कर रहे हैं 1976 में आई फिल्म कभी कभी की, जिसमें अमिताभ बच्चन के अलावा वहीदा रहमान, शशि कपूर, राखी, ऋषि कपूर और नीतू कपूर अहम किरदार में नजर आए थे. 

100 बेहतरीन साउंडट्रैक में कभी कभी के गाने

कभी कभी का म्यूजिक खय्याम ने कंपोज किया था, जिसके लिरिक्स साहिर लुधियानवी ने लिखे थे. फिल्म के म्यूजिक को 24वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में बेस्ट लिरिसिस्ट का अवॉर्ड मिला था. जबकि किशोर कुमार और मुकेश को ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन की आवाज के लिए कभी कभी मेरे दिल में के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था. इस फिल्म के गाने प्लैनेट बॉलीवुड डॉट कॉम की 100 बेहतरीन बॉलीवुड गानों की लिस्ट में शुमार है. जबकि इसे 10 में से 9.5 स्टार मिले थे. 

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10 गानों में सजी लता, मुकेश और किशोर कुमार की आवाज

कभी कभी फिल्म के 10 गाने इस प्रकार हैं- 

कभी कभी मेरे दिल में (मुकेश)  
2. कभी कभी मेरे दिल में - II (मुकेश और लता मंगेशकर) 
3. कभी कभी मेरे दिल में - डायलॉग (अमिताभ बच्चन)
4. मैं पल दो पल का शायर हूं (मुकेश) 
5. मैं हर एक पल का शायर हूं - II (मुकेश) 03:01
6. तेरा फूलों जैसा रंग (किशोर कुमार और लता मंगेशकर) 
7.  मेरे घर आये एक नन्ही परी (लता मंगेशकर) 
8.  प्यार कर लिया तो क्या (किशोर कुमार) 
9.  सुर्ख जोड़े की ये जगमगाहट (साडा चिड़िया दा चम्बा वे) (लता मंगेशकर, पामेला चोपड़ा, जगजीत कौर)  
10. तेरे चेहरे से (किशोर कुमार, लता मंगेशकर)

कभी कभी फिल्म की कहानी

40 करोड़ कमाने वाली यश चोपड़ा की कभी कभी की कहानी दो पीढ़ियों की दिखाई गई है, जिसमें पहली पीढ़ी कश्मीर के कॉलेज में अमित (अमिताभ बच्चन) अपनी कविताओं से पूजा (राखी) का दिल जीतता है. लेकिन पूजा के माता-पिता उसकी शादी आर्किटेक्ट विजय खन्ना (शाशि कपूर) से तय कर देते हैं. इसके चलते मजबूर होकर पूजा अमित से रिश्ता तोड़ देती है. वहीं टूटा अमित पापा का बिजनेस छोड़कर अंजलि (वहीदा रहमान) से शादी करता है. अंजलि की पहले से एक बेटी पिंकी होती है, जिसे उसने शादी से पहले गोद दे दिया था. जबकि पूजा और विजय का बेटा विकी (ऋषि कपूर) पिंकी (नीतू सिंह) से प्यार करने लगता है. इस तरह कहानी उलझती है. 

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