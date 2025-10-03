100 करोड़ के बजट में 65 करोड़ कमा कहलाई फ्लॉप फिल्म, अब OTT पर 'सैयारा' को पछाड़ बनी नंबर वन

बॉलीवुड की दुनिया में कभी-कभी थिएटर की असफलता ओटीटी की सफलता का रूप ले लेती है. यही कहानी है अजय देवगन की ‘सन ऑफ सरदार 2' की, जो 100 करोड़ के मोटे बजट पर बनी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर महज 65 करोड़ की कमाई कर फ्लॉप साबित हुई. लेकिन अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही यह फिल्म खूब धमाल कर रही है. फ्लिक्सपेट्रोल के लेटेस्ट टॉप 10 चार्ट में ‘सन ऑफ सरदार 2' ने नंबर वन की गद्दी हथिया ली है, तो रोमांटिक हिट ‘सैयारा' को पीछे छोड़ दिया. यह फिल्म मात्र 6 दिन में ही दर्शकों का दिल जीतकर ये कारनामा कर चुकी है.

ये भी पढ़ें: शाहरुख के बाद दुनिया की सबसे अमीर कलाकार है ये सिंगर, लेकिन नंगे पांव रहने की है शौकीन

अजय देवगन की बल्ले बल्ले

2012 में रिलीज हुई ‘सन ऑफ सरदार' 105 करोड़ की कमाई कर सुपरहिट साबित हुई थी. उसी फॉर्मूले पर बनी सीक्वल ‘सन ऑफ सरदार 2' को निर्देशक विजय कुमार अरोड़ा ने स्कॉटलैंड की खूबसूरत लोकेशन्स पर शूट किया. अजय देवगन ने जस्सी का किरदार दोहराया. फिल्म में मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा, नीरू बाजवा, दीपक डोब्रियाल, चंकी पांडे और कुब्बा सैत जैसे सितारे नजर आए. लेकिन थिएटर में किस्मत ने साथ नहीं दिया. 26 जुलाई 2025 को रिलीज हुई फिल्म ने पहले हफ्ते में सिर्फ 33 करोड़ कमाए. कुल मिलाकर भारत में नेट 47 करोड़ और वर्ल्डवाइड 65 करोड़ का आंकड़ा छुआ.

नेटफ्लिक्स टॉप 10 फिल्म

लेकिन थिएटर की असफला ओटीटी की सफलता बन गई. 3 अक्टूबर के नेटफ्लिक्स इंडिया टॉप 10 मूवीज चार्ट में यह नंबर 1 पर काबिज है. इसके ठीक नीचे ‘धड़क 2', ‘महावतार नरसिम्हा', 'ओडुम कुटिरा चादुम कुटिरा', ‘सैयारा', इंस्पेक्टर झेंडे, मेन्टिस, किंगडम, मारेसन और केपी डीमन हंटर्स शामिल है. ‘सैयारा' मोहित सूरी की अहान पांडे और अनीत पड्डा वाली रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा—जुलाई में 541 करोड़ वर्ल्डवाइड कमाकर ब्लॉकबस्टर बनी थी.