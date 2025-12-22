विज्ञापन

मेकर्स ने किया ऐलान, सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर रिलीज होगा बैटल ऑफ गलवान का टीजर

सलमान खान इस शनिवार, 27 दिसंबर को 60 साल के हो जाएंगे. जैसा कि उम्मीद थी, फैंस पहले से ही जश्न के मूड में हैं. इस साल उनका जन्मदिन बेहद खास होगा, इसकी वजह यह है कि उनकी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीज़र उनके जन्मदिन पर रिलीज होगा.

नई दिल्ली:

2025 तीनों खान्स आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान के लिए बेहद खास रहा है. आमिर ने 14 मार्च को अपना 60वां जन्मदिन मनाया, उसके बाद 2 नवंबर को SRK ने. अब सलमान खान इस शनिवार, 27 दिसंबर को 60 साल के हो जाएंगे. जैसा कि उम्मीद थी, फैंस पहले से ही जश्न के मूड में हैं. इस साल उनका जन्मदिन बेहद खास होगा, इसकी वजह यह है कि उनकी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीज़र उनके जन्मदिन पर रिलीज होगा.

एक सूत्र ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, “फिल्म की टीम कुछ समय से टीज़र पर काम कर रही है. उन्हें लगता है कि 27 दिसंबर को रिलीज़ करने का सही समय है. यह बैटल ऑफ गलवान की दुनिया से परिचय कराएगा और दर्शकों को फिल्म की भव्यता और पैमाने के बारे में एक आइडिया देगा. सलमान खान टीजर में दमदार रोल में नजर आएंगे. ” सूत्र ने आगे कहा, “टीज़र रिलीज़ होने से पहले मेकर्स बैटल ऑफ गलवान के एक या दो पोस्टर भी रिलीज़ करेंगे.” जब इस बारे में पूछा गया तो सूत्र ने माना कि उन्हें अभी इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, “यह या तो 25 दिसंबर या 26 दिसंबर को रिलीज़ होना चाहिए और इसके बाद टीज़र लॉन्च होगा.”

सलमान खान के अलावा, बैटल ऑफ गलवान में चित्रांगदा सिंह भी हैं. सलमान इस फिल्म में कर्नल बिक्कुमाला संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं, जो शिव अरूर और राहुल सिंह द्वारा लिखी गई किताब ‘इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस 3' (2022) के एक चैप्टर पर आधारित है. यह फ़िल्म 15 जून, 2020 की घटनाओं से प्रेरित है, जब COVID-19 महामारी के दौरान गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी. यह टकराव लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर चल रहे बड़े सीमा विवाद का हिस्सा था. इसे शूटआउट एट लोखंडवाला (2007) फेम के अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है.

