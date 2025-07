Bihar Bandh Live: बिहार में 'चक्का जाम' से परेशान लोग, कंधों पर सामान रख पैदल चलने को मजबूर

एक तरफ देशभर में केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है, जबकि बिहार में इंडिया गठबंधन ने भी चक्का जाम किया है. ट्रेड यूनियंस 25 करोड़ श्रमिकों को लेकर भारत बंद की कमान संभाले हुए हैं. वहीं बिहार में महागठबंधन के चक्का जाम का बड़ा असर दिख रहा है. बिहार की राजधानी पटना को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है. यहां सड़क के दोनों और गाड़ियों की लंबी-लंबी लाइन लगी है. जिनके ट्रेन एवं प्लेन का टिकट है वे लोग अपने कंधे पर सामान लिए कई किलोमीटर पैदल ही जाने को मजबूर हैं.

8:10 बजे- बिहार में सुबह 6 बजे से ही सड़क पर उतरे बंद समर्थक, जगह-जगह चक्का जाम

8:00 बजे- बिहार में विपक्षी दलों ने मतदाता गहन पुनरीक्षण के खिलाफ भारत बंद बुलाया है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ गठबंधन द्वारा बुलाए गए 'बिहार बंद' के समर्थन में महागठबंधन के नेताओं टायर जला रहे हैं और सड़के जाम कर रखी है.

#WATCH| Mahagathbandhan leaders burn tyres and block roads supporting 'Bihar Bandh' called by the alliance against the Special Intensive Revision (SIR) of the voter list in Bihar before the state Assembly Elections 2025.



Visuals from the Maner Assembly stretch of National…