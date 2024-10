नवरात्रि के मौके पर PM Modi ने लिखा गरबा गीत, सोशल मीडिया पर शेयर किया Video

PM Modi Garba Song Video: इन दिनों देशभर में नवरात्रि की धूम है. मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हुए पूरे उत्साह के साथ यह त्योहार मनाया जा रहा है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां दुर्गा को समर्पित एक गरबा गीत लिखा है. उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से सोमवार को गरबा गीत साझा करते हुए मां दुर्गा से प्रार्थना की है कि सभी लोगों पर उनका आशीर्वाद सदा बना रहे. पीएम के द्वारा लिखे गए गरबा गीत की मधुर प्रस्तुति के लिए उन्होंने सिंगर पूर्वा मंत्री का आभार जताया है. यूं तो डांडिया और गरबा गुजराती कल्चर का हिस्सा है, लेकिन आजकल गरबा नाइट्स की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है.

यहां देखें पोस्ट

It is the auspicious time of Navratri and people are celebrating in different ways, united by their devotion to Maa Durga. In this spirit of reverence and joy, here is #AavatiKalay, a Garba I wrote as a tribute to Her power and grace. May Her blessings always remain upon us. pic.twitter.com/IcMydoXWoR