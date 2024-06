रेस्क्यू के बाद तालाब में मस्ती करता दिखा हाथी का बच्चा, ट्रेन की टक्कर से हुआ था घायल, मथुरा के अस्पताल में हुआ इलाज

वाइल्डलाइफ एसओएस ने हाल ही में बानी नामक एक हाथी के बच्चे (Baby Elephant) का दिल छू लेने वाला वीडियो साझा किया, जिसने अपने बचाव के बाद से काफी प्रगति दिखाई है. उनके आधिकारिक एक्स प्रोफाइल पर पोस्ट किए गए वीडियो में बानी को गर्मी से राहत पाने के लिए एक पूल में खुशी से झूमते और खेलते हुए दिखाया गया है.

कैप्शन में लिखा है, “बानी गर्मियों में पूल-टाइम का आनंद ले रही है! जैसे ही मथुरा के हाथी अस्पताल परिसर में गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, बानी की समर्पित देखभाल करने वालों ने उसके लिए एक विशेष सुविधा बनाई है - एक खोदा हुआ मिट्टी का तालाब जो प्रतिदिन ताजे, ठंडे पानी से भरा होता है. यह पूल बानी को गर्मी से ताज़गी भरी राहत देता है और मज़ेदार संवर्धन के रूप में दोगुना हो जाता है, जिससे वह पानी में घूम सकती है और अपनी सूंड का उपयोग करके खुद पर और आस-पास के लोगों पर पानी फेंक सकती है. इसके अतिरिक्त, मिट्टी से स्नान उसकी त्वचा पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, जो उसे सूरज की किरणों से बचाता है, उसके शरीर के तापमान को ठंडा करने में मदद करता है और उसे कीड़ों के काटने से बचाता है.”

देखें Video:

Bani Enjoys Pool-Time in the Summer!



As summer temperatures soar at the Elephant Hospital Campus in Mathura, Bani's dedicated caregivers have created a special treat for her—a dug-out mud pool filled daily with fresh, cool water. This pool provides Bani with a refreshing respite… pic.twitter.com/XlMOvnViTo