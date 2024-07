ग्रैमी अवॉर्ड विनर रैपर के आलीशान के घर में घुसा बाढ़ का पानी, खुद वाइपर लेकर साफ करते दिखे सिंगर

Canadian Rapper Drake Toronto Home Hit By Floods: जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने के विजुअल्स आम होते हैं, जिनके घर निचली बस्तियों में होते हैं उनके घर भी तालाब बन चुके होते हैं, लेकिन कभी आपने किसी रईस के घर का ऐसा हाल देखा है, जिसका आलीशान बंगला हो उसमें बाढ़ का पानी घुसता चला जाए. आमतौर पर ऐसे नजारे दिखाई नहीं देते, लेकिन कैनेडियन रैपर ड्रेक बाढ़ के पानी से बच नहीं सके. उनके बेहद आलीशान घर में कीचड़ से सना पानी घुसता चला गया. इसका वीडियो खुद रैपर ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किया है, जिसे देखकर खुद उन्होंने भी मजाक में एक कमेंट किया.

मेंशन में घुसा पानी

कैनेडियन रैपर ड्रेक ने अपने बड़े से घर का नाम रखा है द एंबेसी, जिसमें बाढ़ का गंदा पानी बेधड़क घुसता चला गया. खुद रैपर ने ये वीडियो शेयर किया, जिसमें बाढ़ का पानी तेजी से उनके घर में घुसता दिख रहा है. एक शख्स गेट बंद करके पानी रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम ही दिख रही है. खुद ड्रेक वाइपर लेकर चलते हुए दिख रहे हैं. वो ये कहते भी सुने जा सकते हैं कि, ये एस्प्रेसो मार्टिनी होता तो बेहतर होता. आपको बात दें कि, एस्प्रेसो मार्टिनी एक तरह का ड्रिंक है.

यहां देखें वीडियो

Drake's mansion looks to have been flooded via his IG Story ???? pic.twitter.com/uzHnExgToB