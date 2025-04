मां से घास खाने का सही तरीका सीख रहा था हाथी का बच्चा, लोगों के दिल को छू गया Video, बताया- खूबसूरत पल

हाथियों काफी समझदार होते हैं और इसीलिए अक्सर उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ की जाती है, और हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में खूबसूरती से दिखाया गया है कि वे ऐसी तारीफ के हकदार क्यों हैं? एक हाथी के बच्चे और उसकी मां के बीच का दिल को छू लेने वाला पल एक्स पर वायरल हो गया है, जिसमें दिखाया गया है कि छोटा हाथी अपनी मां के साथ सही तरीके से घास खाना सीख रहा है.

भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कासवान द्वारा शेयर की गई इस क्लिप में दोनों को एक साथ घूमते हुए दिखाया गया है. मादा हाथी को खाने के लिए रुकते हुए देखा जा सकता है, और उसके बाद जो कुछ होता है वह बहुत प्यारा है. घास चबाने से पहले, वह अपनी सूंड और पैर का उपयोग करके जड़ों से गंदगी को हिलाकर गिरा देता है, और यह सुनिश्चित करती है कि मिट्टी का एक छोटा सा कण भी उसके मुंह में न जाए. छोटा बछड़ा उसकी हरकतों को देखता है - एक ऐसा दृश्य जिसे लोग "प्रकृति की क्लास में सेशन" कह रहे हैं.

देखें Video:

That kiddo learning from mother the right way to eat grass. Not even small dirt should go in stomach. See. pic.twitter.com/0UIO3l2Ro3