VIDEO: ड्रोन से लटकाया और घायल सैनिक को हवा में उड़ाकर बचाया- यूक्रेन ने वह किया जो दुनिया में कभी नहीं हुआ

Viral Video: रूस के साथ साढ़े चार साल से जंग लड़ रहे यूक्रेन की सेना ने कुछ ऐसा किया है जो आजतक नहीं हुआ. यूक्रेन ने पहली बार एक ड्रोन का इस्तेमाल करके फ्रंट लाइन पर लड़ते एक घायल सैनिक को बचाया है, उसे ड्रोन से ही एयरलिफ्ट कर लिया गया. यूक्रेनी सेना ने बकायदा एक वीडियो जारी किया है जिसमें ड्रोन को जमीन पर उतरते हुए दिखाया गया है. इसके बाद सैनिक खुद को उस ड्रोन से बांध लेता है और ऊपर हवा में उठा लिया जाता है.
ड्रोन में लगे ऑनबोर्ड कैमरे से लिए गए वीडियो में दिख रहा है कि ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ रहा है और सैनिक उसके नीचे लटक रहा है. यूक्रेन के अंदर सुरक्षित इलाके में पहुंचने के बाद, ड्रोन ने सैनिक को सावधानी से नीचे उतारा. ऑपरेटरों में से एक, जिसका चेहरा धुंधला किया हुआ था है, वह कहता है: "जमीन पर वापस आपका स्वागत है."
वैसे इस ऑपरेशन में शामिल ब्रिगेड ने यह नहीं बताया कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन कहां किया गया था.
क्यों खास था यह मिशन?
यूक्रेन की 92वीं सेपरेट असॉल्ट ब्रिगेड की ड्रोन यूनिट ने फेसबुक पर बताया, "यह रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा. घायल व्यक्ति को बचा लिया गया. अब उसका इलाज और रिहैबिलिटेशन चल रहा है, और उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं है."
#HISTORICO primera evacuacion de un soldado herido en el frente por un drone de asistencia medica A yudag-6. Fue rescatado con severas heridas y transportado 15 km a un lugar mas seguro https://t.co/drhYxJYvtU— la exocet 🚀 (@pampaIIIpelis) October 19, 2026
कंपनी की ओर से बताया गया कि यह 'आयुदाग-6 हेक्साकॉप्टर' ड्रोन था. इसने घायल सैनिक को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, जहां उसके साथी मौजूद थे. उन्होंने उसे आगे हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था की. स्क्वाड लीडर और ब्रिगेड प्रोग्रामर ने इस मिशन के लिए तैयार होने वाले सैनिक को 'हीरो' कहा है.
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